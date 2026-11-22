El jefe de Alpine señaló que el piloto argentino deberá madurar y demostrar su nivel durante la próxima temporada de Fórmula 1.

Franco Colapinto recibió una advertencia de cara a su futuro en la Fórmula 1. Flavio Briatore, jefe de Alpine, afirmó que el piloto argentino deberá demostrar durante la próxima temporada que tiene el nivel necesario para continuar en la escudería.

“Necesita crecer: el año que viene será crucial para él, tiene que demostrarme que ha madurado y que tiene lo necesario para continuar”, sostuvo Briatore en la previa del Gran Premio de Las Vegas.

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El asesor de la escudería perteneciente a Renault también fue autocrítico con el desempeño general del equipo durante la temporada y planteó exigencias para el otro piloto titular, el francés Pierre Gasly.

“Gasly es un piloto muy fuerte, con una amplia experiencia en la Fórmula 1, pero precisamente por ser el líder del equipo, necesita cometer menos errores y ser más constante”, afirmó Briatore.

La actuación de Colapinto y Gasly en Las Vegas

En la clasificación para el Gran Premio de Las Vegas, Gasly terminó noveno y largaría octavo debido a la sanción a Oscar Piastri. Colapinto, en tanto, finalizó décimo y largaría noveno por la misma circunstancia.

El piloto argentino había expresado su malestar después de la clasificación, pese al resultado obtenido, al considerar que el auto tenía potencial para alcanzar un mejor desempeño.

La evaluación de Alpine

A falta de tres carreras para el final de la temporada, Briatore evaluó el rendimiento de Alpine, que ocupaba el sexto puesto del Campeonato de Constructores con seis unidades.

“Si todo hubiera salido como queríamos, habríamos logrado el quinto puesto en el Campeonato de Constructores con Alpine, en lugar del sexto”, dijo el dirigente en diálogo con La Gazzetta.

De todos modos, Briatore destacó la evolución de la escudería y se mostró optimista respecto del futuro: “Hemos dado el importante paso adelante que necesitábamos dar, y ahora todos pensamos como un verdadero equipo de carreras. El año que viene esperamos dar otro paso adelante”.