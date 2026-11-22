La diputada Marcela Pagano acusó al ministro de Economía de mal desempeño y cuestionó decisiones vinculadas con el modelo económico, el oro de las reservas y el endeudamiento.

La diputada nacional Marcela Pagano presentó un pedido de juicio político contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de “mal desempeño de las funciones” y responsabilizó por el “fracaso” del modelo económico impulsado por el Gobierno.

El planteo fue formalizado mediante un escrito de cuatro hojas. Según sostuvo la legisladora, las políticas económicas y financieras implementadas por Caputo generaron “desastrosas consecuencias” para el país.

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Pagano, quien formó parte de La Libertad Avanza, también cuestionó al funcionario a través de sus redes sociales. “Hay que frenar su timba con la $ del pueblo”, expresó, y agregó una referencia al oro de las reservas: “PD: devolvé el oro, rufián!”.

Los cargos incluidos en la presentación

La diputada acusó a Caputo de seis hechos vinculados con su desempeño en la administración pública. En el escrito afirmó que se trata de “resultados medibles, incumplimientos concretos de deberes constitucionales y legales” y “conductas impropias del cargo”.

Entre los cuestionamientos enumerados figuran:

La destrucción del entramado productivo, que la presentación vincula con 32.429 empresas empleadoras menos entre noviembre de 2023 y agosto de 2026.

La recesión y el supuesto fracaso de la programación macroeconómica encomendada por ley.

El desentendimiento sobre el oro de las reservas, a partir de una respuesta del ministro al periodista Eduardo Feinmann del 16 de noviembre de 2026.

El desconocimiento de las facultades de control del Congreso, con dos interpelaciones aprobadas por la Cámara de Diputados y dos ausencias.

El endeudamiento externo con prórroga de jurisdicción dispuesto por decreto y los acuerdos financieros reservados.

La inmovilización en instrumentos financieros de fondos viales con asignación específica.

De acuerdo con Pagano, los cargos se basan en estadísticas oficiales, actos publicados en el Boletín Oficial, resoluciones de la Cámara de Diputados y declaraciones públicas del propio ministro.

La polémica por el oro de las reservas

La discusión sobre la ubicación del oro surgió luego de que distintos sectores de la oposición denunciaran una presunta salida del metal de la Argentina hacia otro país, entre ellos Inglaterra.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que posee 1.984.960 onzas troy de oro, distribuidas entre la bóveda de la autoridad monetaria y el Banco de Suiza. “Eso no cambió desde 2011 y fue auditado por tres niveles distintos”, afirmó el titular del organismo, Santiago Bausili.

El pedido presentado por Pagano constituye una acusación política y deberá atravesar las instancias institucionales correspondientes para determinar su tratamiento.