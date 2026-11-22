La tecnología nos permite hablar con cualquier persona del mundo en segundos. Sin embargo, mientras las pantallas multiplican nuestras posibilidades de comunicación, surge una pregunta que merece una reflexión: ¿estamos perdiendo la capacidad de encontrarnos verdaderamente con los demás?

Hay una escena que se repite en miles de hogares. Una familia comparte la misma mesa, pero cada integrante observa una pantalla diferente. Alguien responde un mensaje, otro revisa las redes sociales y un tercero se entretiene mirando videos. Están juntos, físicamente cerca, pero sus pensamientos parecen habitar lugares completamente distintos.

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No hay discusiones. Tampoco conversaciones. Apenas el sonido ocasional de una notificación que interrumpe un silencio cada vez más habitual.

La escena podría transcurrir en Villa Mercedes, en Buenos Aires, en Madrid o en cualquier otra ciudad del planeta. Porque la tecnología ha conseguido algo extraordinario: eliminar buena parte de las distancias geográficas. Pero todavía no ha encontrado la manera de garantizar la cercanía emocional.

Y quizás nunca pueda hacerlo.

La paradoja de la comunicación permanente

Vivimos en la época de mayor conectividad de la historia humana. Podemos realizar videollamadas internacionales, compartir acontecimientos en tiempo real, recibir noticias al instante y mantener conversaciones simultáneas con personas ubicadas a miles de kilómetros.

Nunca fue tan sencillo enviar un mensaje. Nunca tuvimos tantas posibilidades de comunicarnos.

Sin embargo, comunicarse no es necesariamente lo mismo que encontrarse.

Un mensaje puede transmitir información, pero no siempre compañía. Un emoticón puede expresar cariño, pero difícilmente reemplace por completo una mirada. Y una conversación interminable por WhatsApp no garantiza que dos personas estén escuchándose realmente.

Lo curioso es que hemos desarrollado una enorme capacidad para permanecer disponibles y, al mismo tiempo, una sorprendente facilidad para distraernos cuando alguien necesita nuestra atención.

Respondemos mensajes mientras comemos, consultamos notificaciones durante una conversación y revisamos el teléfono incluso cuando no tenemos nada particularmente importante que buscar.

La conexión se convirtió en una costumbre. La atención, en cambio, comienza a parecer un privilegio.

La soledad también tiene estadísticas

La preocupación por el aislamiento social no responde únicamente a una percepción nostálgica.

En junio de 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) presentó un informe de su Comisión sobre Conexión Social que reveló un dato significativo: una de cada seis personas en el mundo experimenta soledad.

El organismo advirtió que la soledad y el aislamiento social constituyen problemas relevantes para la salud y el bienestar, con consecuencias que trascienden lo emocional.

Pero conviene establecer una diferencia fundamental: estos datos no demuestran que los teléfonos celulares o las redes sociales sean los responsables de esa soledad.

Las relaciones humanas son mucho más complejas. Las condiciones económicas, las transformaciones familiares, los cambios laborales, la pérdida de espacios comunitarios y las circunstancias personales también influyen.

De hecho, la tecnología puede resultar extraordinariamente beneficiosa para quienes viven lejos de sus afectos, tienen dificultades de movilidad o encuentran en las comunidades digitales una posibilidad de pertenencia que no consiguen en su entorno inmediato.

El problema, entonces, no parece estar exclusivamente en la pantalla.

La verdadera pregunta es qué lugar le estamos otorgando dentro de nuestras vidas.

Cuando estar conectado no significa estar acompañado

Durante generaciones, buena parte de la vida social se construyó alrededor de encuentros espontáneos.

Una conversación en la vereda, una visita sin demasiada planificación, una sobremesa prolongada o una reunión entre amigos podían convertirse en momentos importantes sin necesidad de registrarlos.

Hoy muchas de esas experiencias conviven con una nueva exigencia: documentarlas, compartirlas y, en ocasiones, esperar que otros reaccionen.

No significa que las reuniones actuales sean menos auténticas. Tampoco que antes las relaciones humanas fueran necesariamente mejores.

Pero existe una diferencia interesante entre vivir una experiencia y sentir la necesidad permanente de mostrar que la estamos viviendo.

Las redes sociales ampliaron nuestras posibilidades de expresión, aunque también instalaron mecanismos de comparación que pueden modificar la manera en que percibimos nuestras propias vidas.

Observamos viajes, celebraciones, familias sonrientes y acontecimientos extraordinarios. Frente a esa sucesión de imágenes cuidadosamente seleccionadas, nuestra rutina puede parecernos insuficiente.

Olvidamos que estamos comparando nuestra vida completa, con todas sus dificultades, contra pequeños fragmentos de la vida de los demás.

Y esa comparación puede convertirse en una fuente de insatisfacción.

Los jóvenes y una realidad que no admite simplificaciones

Sería injusto responsabilizar exclusivamente a las nuevas generaciones por esta transformación.

Los adultos también revisamos compulsivamente nuestros teléfonos. También interrumpimos conversaciones para responder mensajes y también hemos incorporado la necesidad de permanecer disponibles prácticamente todo el día.

Los jóvenes, simplemente, crecieron en un mundo donde la conectividad forma parte natural de su entorno.

Una investigación publicada en 2025 por Pew Research Center, realizada entre adolescentes estadounidenses, mostró precisamente esa contradicción.

El 74 % manifestó que las redes sociales los ayudaban a sentirse más conectados con lo que ocurría en la vida de sus amigos. Sin embargo, el 48 % consideró que esas plataformas tenían efectos mayormente negativos sobre las personas de su edad.

Los resultados no pueden trasladarse automáticamente a la juventud argentina, pero permiten comprender que los propios adolescentes reconocen tanto las ventajas como las dificultades de la vida digital.

La tecnología puede acercar y también generar tensiones. Puede favorecer amistades y, simultáneamente, promover comparaciones, conflictos o distracciones.

No estamos frente a una generación incapaz de relacionarse, sino ante una transformación cultural que todavía estamos aprendiendo a comprender.

La inteligencia artificial y una nueva forma de compañía

A este escenario se suma un fenómeno que hasta hace pocos años parecía reservado a las películas de ciencia ficción: conversar con máquinas capaces de responder utilizando un lenguaje cada vez más natural.

Los sistemas de inteligencia artificial ya pueden ayudarnos a escribir, estudiar, organizar tareas, encontrar información y resolver problemas cotidianos.

También pueden mantener conversaciones extensas, responder preguntas personales y ofrecer una interacción aparentemente comprensiva.

Esto abre posibilidades extraordinarias, pero también interrogantes que merecen atención.

¿Qué ocurre cuando una persona encuentra más sencillo contarle sus preocupaciones a una inteligencia artificial que conversar con alguien cercano?

¿Qué sucede cuando nos acostumbramos a recibir respuestas inmediatas, sin interrupciones, sin desacuerdos incómodos y sin las dificultades propias de las relaciones humanas?

Es importante reconocer que estas herramientas pueden brindar apoyo práctico y facilitar la expresión de pensamientos. Sin embargo, una respuesta elaborada por un sistema informático no equivale a la experiencia humana de compartir afecto, responsabilidad y reciprocidad.

La inteligencia artificial puede acompañar determinadas actividades. Pero sería un error confundir esa utilidad con la totalidad de lo que significa una relación humana.

Porque las relaciones verdaderas no siempre ofrecen respuestas perfectas.

A veces exigen paciencia, tolerancia, comprensión y la capacidad de escuchar aquello que no queremos oír.

Y justamente allí reside una parte esencial de su valor.

La comunicación también necesita recuperar la escucha

Existe otro aspecto de esta transformación que involucra directamente al periodismo.

El Digital News Report 2026, elaborado por el Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo de la Universidad de Oxford, describe un escenario en el que las redes sociales, las plataformas de video y la inteligencia artificial adquieren una influencia creciente en la manera de acceder a las noticias.

La información circula permanentemente. Los acontecimientos se conocen en segundos y cualquier persona puede compartir una opinión con audiencias potencialmente enormes.

Pero esa abundancia plantea un desafío.

Tener más información disponible no significa necesariamente comprender mejor lo que sucede.

La velocidad favorece las reacciones inmediatas. Los titulares compiten por atención y las discusiones digitales suelen premiar las respuestas rápidas antes que las reflexiones profundas.

En ese contexto, la comunicación corre el riesgo de convertirse en una sucesión interminable de mensajes que no necesariamente producen entendimiento.

Y el periodismo tiene una responsabilidad particular.

No alcanza con publicar primero, multiplicar contenidos o conseguir visualizaciones. Informar también implica aportar contexto, verificar los hechos, escuchar distintas voces y contribuir a que la sociedad comprenda aquello que ocurre a su alrededor.

Porque comunicar no debería ser solamente conseguir que alguien nos lea.

También debería significar ofrecerle elementos para pensar.

Tal vez no necesitemos desconectarnos, sino volver a encontrarnos

Sería absurdo proponer un regreso a un mundo sin teléfonos inteligentes, redes sociales o inteligencia artificial.

La tecnología ha mejorado innumerables aspectos de nuestra existencia y seguirá transformando nuestras posibilidades de trabajo, educación, salud y comunicación.

No se trata de rechazar el progreso.

Se trata de recordar que ningún avance tecnológico debería hacernos olvidar aquello que nos convierte en seres humanos.

Quizás sea necesario recuperar algunos gestos sencillos.

Escuchar sin mirar constantemente el teléfono. Compartir una comida sin sentir la obligación de revisar las notificaciones. Llamar a alguien simplemente para saber cómo está. Visitar a un amigo sin esperar una ocasión especial.

Y, sobre todo, comprender que no toda conversación necesita ser productiva, inmediata o extraordinaria.

A veces, una charla aparentemente insignificante puede tener un valor enorme.

No porque resuelva nuestros problemas, sino porque nos recuerda que no estamos solos.

La pregunta que deberíamos hacernos

Tal vez el mayor desafío de nuestra época no sea aprender a utilizar tecnologías cada vez más sofisticadas.

Quizás sea aprender a convivir con ellas sin perder la capacidad de prestar atención, de emocionarnos con los demás y de construir relaciones que no dependan exclusivamente de una conexión a internet.

Tenemos dispositivos capaces de comunicarnos con cualquier rincón del planeta, pero ninguna aplicación puede garantizar que alguien nos comprenda.

Podemos acumular cientos de contactos, miles de seguidores y conversaciones que nunca terminan. Sin embargo, la cantidad de vínculos digitales no siempre refleja la profundidad de nuestras relaciones.

La tecnología nos ofrece herramientas extraordinarias.

Lo que hagamos con ellas sigue siendo una decisión humana.

Y este domingo, en medio de tantas pantallas encendidas, quizás valga la pena recuperar una pregunta sencilla:

¿Cuándo fue la última vez que escuchamos verdaderamente a alguien, sin mirar el teléfono, sin pensar en responder y sin tener apuro por terminar la conversación?

Porque, después de todo, el verdadero progreso de la comunicación no debería medirse solamente por la velocidad con la que conseguimos conectarnos, sino por nuestra capacidad de seguir encontrándonos.

Fabián Nuñez | Villa Mercedes Info

La tecnología nos conecta. La atención, la empatía y el afecto nos acercan.