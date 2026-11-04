Día Mundial del Caramelo: cuántos caramelos se consumen por año en distintos países

Dinamarca encabeza las estimaciones europeas con unos 11 kilos de caramelos y golosinas sin chocolate por habitante al año; en Argentina no hay cifras actuales precisas.

En el Día Mundial del Caramelo, que se celebra cada 4 de noviembre, las estimaciones sobre el consumo permiten dimensionar cuánto representan estas golosinas en distintos países. Los caramelos forman parte de la vida cotidiana y también de recuerdos asociados a la infancia, los quioscos y las reuniones familiares.

Según datos correspondientes a 2024, Dinamarca registró un consumo aproximado de 11 kilos por habitante en la categoría de caramelos y golosinas sin chocolate. Si se considera, a modo ilustrativo, que cada unidad pesa 5 gramos, esa cantidad equivaldría a unos 2.200 caramelos al año, cerca de seis por día.

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La comparación es orientativa porque no todos los productos tienen el mismo peso y las estadísticas incluyen distintas variedades de golosinas. Un estudio de la Universidad Técnica de Dinamarca, difundido en 2022, había calculado que cada habitante compraba en promedio alrededor de 7 kilos de caramelos y otros 6 kilos de chocolate por año.

Cuánto se consume en otros países europeos

Las estimaciones de 2024 ubican a Finlandia en segundo lugar, con 9 kilos de caramelos y golosinas sin chocolate por persona al año. Le siguen el Reino Unido, con 6,8 kilos, y Alemania, con 6 kilos.

Convertidas de manera hipotética a unidades de 5 gramos, esas cifras representarían aproximadamente 1.800 caramelos anuales en Finlandia, 1.360 en el Reino Unido y 1.200 en Alemania.

Qué se sabe sobre el consumo en Argentina

En Argentina, los datos disponibles son menos precisos. Una estimación histórica de la industria alimentaria calculaba un consumo de 3,7 kilos de golosinas por habitante al año, aunque se trata de un registro antiguo que incluye productos distintos de los caramelos y no permite establecer cuánto se consume actualmente.

En el país, marcas como Sugus, Media Hora y Flynn Paff quedaron asociadas a distintas generaciones y a escenas cotidianas como los cumpleaños, las bolsitas de sorpresas y las compras en los quioscos.

Por qué se celebra el Día Mundial del Caramelo

La fecha se conmemora cada 4 de noviembre y también es conocida como National Candy Day en Estados Unidos. Sin embargo, no existe un origen oficial claramente documentado que explique por qué se eligió exactamente ese día.

La historia de los caramelos se remonta a productos artesanales elaborados principalmente con azúcar. Con los avances de la industria, comenzaron a producirse a gran escala y a ofrecerse a precios más accesibles. Así surgieron variedades duras, masticables, rellenas, ácidas y frutales, entre otras.

La celebración invita a recuperar esos recuerdos y a disfrutar de estos productos con moderación, dentro de una alimentación equilibrada.