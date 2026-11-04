Caputo afirmó que el resultado electoral en Estados Unidos no cambiará la relación con Argentina

El ministro de Economía sostuvo que el vínculo bilateral seguirá sin modificaciones y aseguró que el Gobierno está preparado para no depender del apoyo financiero de Donald Trump el año próximo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que el resultado electoral en Estados Unidos no modificará la relación con la Argentina y sostuvo que el Gobierno está preparado para no necesitar el apoyo financiero de Donald Trump el año próximo.

“Para la Argentina no cambia nada. Era un resultado esperado. Yo ya lo hablé con el Tesoro (de los Estados Unidos) en el G20. No va a cambiar esencialmente la relación”, dijo Caputo durante una charla organizada por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Publicidad

El jefe del Palacio de Hacienda aseguró que “los fundamentals de Argentina son sólidos” y consideró que no existen motivos para esperar una apuesta contra el peso durante el próximo año.

La estrategia frente a una eventual presión cambiaria

Caputo señaló que el Gobierno está preparado para enfrentar un eventual escenario de presión cambiaria. En ese contexto, advirtió: “Si vienen, les vamos a tener que pegar otro cascotazo”.

El ministro sostuvo que la especulación contra el peso permitió al Banco Central ganar US$2.000 millones durante la movida financiera de 2025, aunque lamentó que esos recursos no se hubieran destinado a inversiones.

También destacó que se compraron US$16.000 millones sin emitir pesos y mencionó el swap con Estados Unidos como parte del programa económico. “Es evidente que hay un programa detrás que es cada vez más sólido”, afirmó.

Tipo de cambio, crédito y costos logísticos

El ministro volvió a rechazar que el tipo de cambio esté atrasado y sostuvo que, como variable que influye en la competitividad, es la que menos impacto tiene.

Según explicó, el principal problema se encuentra en el costo financiero. “Una pyme se financia al 80% cuando la tasa es de 25%. Hay que lograr que se financie a 35/40, que sería equivalente a que le subamos el tipo de cambio a $ 2.100”, ejemplificó.

Caputo también apuntó contra los costos logísticos y reiteró que buscará reducirlos mediante concesiones viales. Estimó que, cuando el proceso esté completo, la baja de costos podría ubicarse entre el 10% y el 30%.

Además, afirmó que el tipo de cambio real es endógeno y depende de la política económica general, incluida la situación fiscal y monetaria. En esa línea, sostuvo que el nivel récord de las exportaciones confirma la posición oficial de que el tipo de cambio no está apreciado.

“Cada vez habrá más incentivos para que cada vez haya más dólares”, subrayó.

La mirada sobre los mercados y la economía global

El ministro consideró que, si existiera una expectativa firme de volatilidad para el año próximo, ya debería reflejarse en los mercados. Como ejemplo, mencionó que el índice S&P 500 subió 1,5% pese a las expectativas previas sobre el resultado electoral estadounidense.

En otro tramo de la exposición, cuestionó a economistas que critican el programa oficial y sostuvo que algunos modificaron sus posiciones. “Me gusta escuchar economistas que flaquean y apuestan a volver a las andadas”, lanzó.

Respecto del nivel de crédito, Caputo afirmó que su falta de aceleración responde a la incertidumbre política y a la mora, y no a una falta de liquidez, en contraste con el planteo de Ricardo Arriazu.

Sobre la situación internacional, expresó una “visión negativa porque los fundamentos de los países desarrollados son muy malos”. Y agregó: “Hoy los países emergentes son más ortodoxos que los países centrales”.