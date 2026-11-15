El avión CE-25A, desarrollado por COMAC, despegó en la provincia de Shandong con dos pilotos y un ingeniero de pruebas. Puede transportar hasta 19 pasajeros y recorrer 400 kilómetros.

China realizó el primer vuelo tripulado de un avión comercial totalmente eléctrico. El prototipo CE-25A, desarrollado por la Corporación de Aeronaves Comerciales de China (COMAC), despegó el sábado 14 de noviembre en la ciudad de Binzhou, provincia de Shandong, con dos pilotos y un ingeniero de pruebas a bordo.

Según informó COMAC, la aeronave completó el recorrido y aterrizó sin incidentes. La compañía indicó además que todos los indicadores registrados durante el ensayo cumplieron con las expectativas.

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Las características del CE-25A

El CE-25A tiene capacidad para transportar hasta 19 pasajeros, alcanza una velocidad de crucero de 300 kilómetros por hora y puede recorrer hasta 400 kilómetros. Su peso máximo de despegue es de 10 toneladas y fue diseñado principalmente para conectar ciudades mediante trayectos de corta distancia.

El modelo también puede alcanzar una altitud de 2.400 metros. El desarrollo incorpora una batería fabricada por la empresa china CATL y contó con la colaboración de la Universidad Jiao Tong de Shanghái y otras organizaciones.

Los ensayos previos al vuelo tripulado

El primer vuelo sin tripulación del prototipo se realizó el 2 de febrero de 2026. Desde entonces, el CE-25A completó otras 18 operaciones sin personas a bordo antes de avanzar a la prueba tripulada.

Este ensayo representa una nueva etapa en el desarrollo del avión, que busca convertirse en una alternativa para el transporte comercial entre ciudades. Sin embargo, la aeronave todavía se encuentra en proceso de evaluación y deberá superar las instancias necesarias antes de una eventual incorporación a servicios regulares de pasajeros.