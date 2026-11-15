Godoy Cruz le ganó 3-1 a Tristán Suárez y volvió a Primera División

El equipo mendocino se impuso en la final por el primer ascenso y regresó a la máxima categoría exactamente 365 días después de su descenso.

Godoy Cruz volvió a Primera División exactamente 365 días después de su descenso, tras vencer 3-1 a Tristán Suárez en la final por el primer ascenso disputada en el Estadio Julio César Villagra de Córdoba.

Los goles del equipo mendocino fueron convertidos por Esteban Burgos, de penal, Axel Rodríguez y Martín Pino. Para el conjunto bonaerense descontó Marcos Enrique.

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El desarrollo de la final

Godoy Cruz abrió el marcador a los 12 minutos del primer tiempo. Burgos ejecutó un penal luego de una infracción sobre Rodríguez que fue revisada por el VAR.

A los 31 minutos, Rodríguez amplió la diferencia con un cabezazo tras un tiro de esquina y estableció el 2-0 para el equipo dirigido por Pablo De Muner.

Tristán Suárez reaccionó antes del descanso. A los 39 minutos, Enrique sacó un potente remate desde afuera del área y marcó el 2-1, resultado con el que ambos equipos llegaron al entretiempo.

En el complemento, el conjunto bonaerense adelantó sus líneas en busca del empate. Sin embargo, Godoy Cruz volvió a convertir a los 22 minutos de la segunda parte: Pino recibió una asistencia de Martínez y definió con potencia para señalar el 3-1 definitivo.

El regreso a Primera División

Con el triunfo, Godoy Cruz obtuvo el primer ascenso de la temporada y no deberá disputar el Reducido. El equipo mendocino aseguró así su participación en la máxima categoría durante la temporada 2027.

La fecha tuvo un significado especial para el club. Un año antes, había perdido la categoría luego de empatar 1-1 ante Deportivo Riestra, un resultado que puso fin a 17 temporadas consecutivas en la élite del fútbol argentino, período iniciado con su ascenso en 2008.

Tristán Suárez, en tanto, deberá buscar una nueva posibilidad de ascenso a través de la segunda plaza disponible.