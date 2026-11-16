El festival se realizará el 4 y 5 de diciembre en Villa Mercedes. La selección surgió de nueve jornadas del Pre Calle Angosta Rock, con la participación de 87 agrupaciones.

Las bandas seleccionadas para las dos noches centrales del Calle Angosta Rock fueron anunciadas por la organización del festival, que se realizará el 4 y 5 de diciembre en Villa Mercedes. La nómina se definió luego de nueve jornadas del Pre Calle Angosta Rock, en las que participaron 87 agrupaciones de distintos puntos de la provincia.

Las elegidas son Saxofónico & Co, Cinco Vías, Vinilos, Michigang, Cristalina, Les Petricor, Underboi, Cuero, 50 Amperes, Gladys, Semilla Solar, Eterno, No Sabe/No Contesta, Midas, Sr. Blues, Surmenage, Arrancadores, Napa Surfers, Los Nadie y Chingones.

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Cómo se realizó la selección

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por Lorena Giovannini, César Guerberoff y Lautaro Oliveras. Durante las presentaciones, analizaron la interpretación musical, el desempeño escénico, la interacción con el público y el cumplimiento de los tiempos establecidos para cada actuación.

Las planillas fueron resguardadas en sobres y retiradas por una escribana al finalizar cada jornada. Una vez terminado el ciclo, se abrieron para constatar los puntajes y definir qué proyectos integrarían la programación principal.

La previa del festival

Además de las agrupaciones seleccionadas para el festival, la organización confirmó 11 proyectos musicales que tocarán el sábado 21 de noviembre en el Museo Héctor Aubert. La jornada tendrá como cierre a Jóvenes Pordioseros.

También participarán Riot, Las Peligrosas, Cynnar, Ciénaga, Yunke, Hormiga RNR, Dynnamo, E.Kejoso, Eurotrip, William y Wanted Country. Como invitados estarán Acertijos, Alissia Franca y Sativa. La entrada será gratuita.

Según informó la organización, la previa busca ampliar la participación de músicos de la ciudad y ofrecer un espacio a bandas que quedaron cerca de ingresar a la programación principal, junto con otras con trayectoria en la escena local.

Artistas nacionales y entradas

La primera noche del festival será el viernes 4 de diciembre, con la presencia de Cielo Razzo, YSY A y Bersuit Vergarabat. El sábado 5 subirán al escenario Las Pelotas, Viejas Locas por Fachi y Abel y La Mancha de Rolando.

La programación continuará el domingo 6 con Bateros a la Calle Angosta, una propuesta gratuita que reunirá a 80 bateristas sobre el escenario.

Las entradas anticipadas para el viernes y el sábado tienen un valor de $20.000 por noche y se pueden adquirir en la Casa de la Cultura y a través de TuEntrada.com. La organización informó que próximamente difundirá la grilla definitiva, con los días y horarios de cada presentación.