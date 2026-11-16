Harry Potter cumple 25 años en el cine con el aniversario de La piedra filosofal

La primera película de la saga se estrenó el 16 de noviembre de 2001 en Estados Unidos y Reino Unido y presentó al público el universo de Hogwarts.

Harry Potter cumple 25 años en el cine este 16 de noviembre de 2026, fecha en la que se conmemora el estreno de Harry Potter y la piedra filosofal en Estados Unidos y Reino Unido. La película fue la primera adaptación cinematográfica del universo creado por J. K. Rowling.

Dirigida por Chris Columbus, la producción presentó a Daniel Radcliffe como Harry Potter, Rupert Grint como Ron Weasley y Emma Watson como Hermione Granger.

Publicidad

La primera llegada a Hogwarts

La historia sigue a un niño huérfano que, al cumplir once años, descubre que es un mago y recibe una invitación para estudiar en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. A partir de ese momento, Harry ingresa a un mundo de amistades, misterios y peligros.

La película también incorporó varios de los elementos más reconocibles de la saga: el viaje en el Expreso de Hogwarts, el Sombrero Seleccionador, las clases de magia y los partidos de quidditch.

El inicio de una saga de ocho películas

La piedra filosofal fue la primera de las ocho películas que adaptaron los siete libros de la historia principal. Según el material, fue la película más recaudadora de 2001 y abrió el camino para una franquicia que acompañó durante una década el crecimiento de sus protagonistas y de buena parte de su público.

El primer capítulo conserva una particularidad dentro de la saga: el público conoce Hogwarts junto con Harry, desde el asombro inicial por un mundo al que el protagonista no sabía que pertenecía.

Un aniversario marcado por la nostalgia

Veinticinco años después, el aniversario recupera el impacto de aquella primera aventura para quienes la vieron en su estreno y para quienes llegaron a la historia posteriormente. Los canales oficiales de la franquicia celebran este aniversario durante 2026.

La fecha también vuelve a poner en primer plano una película que funcionó como puerta de entrada a la saga y que convirtió a Hogwarts en un lugar familiar para generaciones de espectadores.