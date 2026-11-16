El presidente de la AFA cuestionó las críticas por el arbitraje de Nicolás Ramírez en Boca-River y pidió que los dirigentes asuman sus responsabilidades.

Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), se refirió a las críticas que recibe por distintos temas del fútbol argentino, entre ellos el arbitraje de Nicolás Ramírez en el Superclásico entre Boca y River, los cuestionamientos a su gestión y los insultos que escucha en las canchas.

Durante una entrevista televisiva, el titular de la AFA recordó el partido que Boca le ganó 1-0 a River y cuestionó algunas decisiones vinculadas con la formación y los cambios del equipo rival.

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“Debutó un chico al que sacaron a los 45 minutos. ¿A ese pibe cómo le queda la cabeza? Yo no tengo la culpa de eso. Si yo voy a jugar sin delantero, ¿cómo hago un gol? ¿La culpa es mía también? No es mi culpa, están equivocados”, sostuvo Tapia.

La defensa de los arbitrajes

Al ser consultado por los cuestionamientos a los árbitros, Tapia afirmó que la AFA tomó medidas cuando correspondió, aunque también reclamó que los clubes reconozcan sus propios errores.

“Que cada uno se haga cargo de su responsabilidad. Cuando un árbitro se equivocó, lo hemos hecho al separarlo y pararlo… Alguna vez alguien se tiene que hacer responsable de que se equivocó en el planteo, en el cambio o en la formación”, expresó.

La respuesta a las críticas sobre su gestión

Tapia defendió su conducción al frente de la AFA y vinculó la continuidad de su gestión con el respaldo electoral. En ese marco, afirmó: “Si se discutiera, no me votaría. La Selección es la que más títulos ha ganado. Si querés discutir una gestión, cuando haya una elección armá una lista”.

Además, cuestionó al presidente de River, Stéfano Di Carlo, por sus declaraciones públicas. “Cuando hablás de un micrófono a otro no es constructivo”, señaló.

Qué dijo sobre los insultos en las canchas

El presidente de la AFA también habló de los cantos en su contra que se escuchan en la mayoría de las canchas del fútbol argentino, con algunas excepciones.

“No me generan nada. Mi mamá tiene 90 años. Antes de una final de un torneo me dijo ‘me hiciste la mamá más famosa del mundo y vas a ver que todo vuelve’ y me saqué ese karma que tenía encima”, relató.

En el cierre, Tapia sostuvo que el contexto de una cancha facilita las agresiones verbales: “La gente se expresa como se expresa y es más fácil putear en una cancha que sabés que no corrés riesgo y que nadie te va a decir nunca nada. Hay que ver si se animan a decirlo en la cara”.