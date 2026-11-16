El procedimiento ocurrió el domingo por la noche. Según la información policial, familiares del hombre arrojaron piedras y un efectivo fue mordido por un perro.

Un hombre de 27 años fue demorado este domingo 15 de noviembre por la noche en Villa Mercedes, luego de que, según la información policial, intentara agredir a efectivos, opusiera resistencia y provocara daños en una moto policial.

El operativo comenzó cuando personal policial solicitó colaboración ante la presencia del hombre sobre calle Guayaquil. De acuerdo con lo informado, el sujeto habría intentado atacar físicamente a los efectivos utilizando una botella y luego se dio a la fuga.

Publicidad

Tras realizar recorridos preventivos por la zona, integrantes de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico localizaron al individuo en inmediaciones de las calles Chile y Venezuela.

Durante el procedimiento, el hombre volvió a oponer resistencia e intentó agredir al personal policial. Además, en ese contexto, se produjeron daños en una moto policial.

Posteriormente, familiares del demorado se hicieron presentes en el lugar y arrojaron piedras contra los efectivos. En medio de los incidentes, uno de los policías resultó lesionado por la mordedura de un perro.

Finalmente, el hombre fue reducido y trasladado a la Comisaría Seccional 10ª, donde continuaron las actuaciones correspondientes.

Por el hecho tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.º 4, a cargo del Dr. Leandro Estrada. Allí se labran actuaciones bajo la carátula “Averiguación atentado contra la autoridad y daños a bienes del Estado”.