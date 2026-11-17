La inteligencia estadounidense detectó planes atribuidos a Teherán, aunque no hay evidencia de una decisión de avanzar ni de un ataque inminente.

Irán habría evaluado posibles ataques con una bomba sucia o armas químicas contra funcionarios de alto rango de la administración de Donald Trump en Washington, según información de inteligencia estadounidense citada por CNN. Las fuentes aclararon que se trataría de opciones futuras y que no existe evidencia de un ataque inminente.

La información fue atribuida a siete funcionarios estadounidenses, quienes señalaron que los reportes incluyen ubicaciones y blancos concretos. A partir de esos datos, el Gobierno realizó reuniones de planificación de contingencia para analizar cómo contrarrestar la amenaza.

Publicidad

La vocera de la Casa Blanca, Lauren Bis, afirmó en un comunicado que las autoridades están “monitoreando toda potencial amenaza”, aunque sostuvo que “por el momento no existen amenazas creíbles contra el territorio nacional”.

La incertidumbre sobre la capacidad operativa

De acuerdo con los funcionarios consultados, Teherán estaría evaluando de manera activa posibles ataques dentro de Estados Unidos, pero todavía no habría decidido avanzar. Una de las fuentes puso en duda que el régimen cuente con el personal necesario para ejecutar una operación de esa magnitud.

Las fuentes de seguridad nacional también indicaron que Irán habría almacenado materiales para fabricar explosivos dentro de Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios están divididos sobre la credibilidad de esa información, aunque algunos consideran probable que existan materiales radiactivos o agentes químicos que podrían incorporarse a un arma convencional.

Una bomba sucia combina material radiactivo con un explosivo convencional. A diferencia de una bomba nuclear, no depende de una reacción de fisión, pero puede dispersar radiación en un área extensa. Especialistas citados por CNN señalaron que las principales víctimas probablemente serían provocadas por la explosión, más que por la radiación.

Antecedentes de amenazas contra funcionarios

Según el reporte, las amenazas contra autoridades estadounidenses no son nuevas. Desde el primer gobierno de Donald Trump, Irán habría mantenido planes contra funcionarios actuales y anteriores, incluido un supuesto intento de contratar un asesinato contra el propio mandatario en 2024.

En ese contexto, el Servicio Secreto trasladó la semana pasada al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a una vivienda militar ante el riesgo de atentados.

La disputa por la ley de vigilancia

La posibilidad de detectar a tiempo eventuales complots también está condicionada por la expiración, en junio, de una ley que permite recolectar comunicaciones de extranjeros. Las órdenes aprobadas antes de ese mes continúan vigentes hasta marzo de 2027, pero funcionarios de seguridad nacional advirtieron que podrían perder una herramienta central si el Congreso no renueva la norma.

El fiscal general Todd Blanche, el director de Inteligencia Nacional Jay Clayton y el director de la CIA, John Ratcliffe, solicitaron la renovación en una carta enviada a legisladores republicanos y demócratas. Según advirtieron, la demora “pone en riesgo la vida tanto de los estadounidenses en el territorio nacional como de las tropas desplegadas en el exterior”.

Preocupación por posibles ataques químicos en Medio Oriente

Los funcionarios estadounidenses también siguen otra línea de inteligencia sobre la posibilidad de que Irán utilice armas químicas contra tropas de Estados Unidos desplegadas en Medio Oriente. La preocupación derivó en una planificación paralela para garantizar que el personal diplomático y de inteligencia disponga de equipos y capacitación adecuados.

El conjunto de advertencias se conoce mientras Estados Unidos e Irán permanecen enfrentados en el estrecho de Ormuz. Las negociaciones para poner fin al bloqueo estadounidense, reabrir el estrecho y terminar con las hostilidades todavía no alcanzaron resultados.

Una fuente regional sostuvo que las próximas semanas serán determinantes y advirtió que sectores duros iraníes o elementos no controlados del régimen podrían intentar mantener el conflicto mediante un ataque. Los funcionarios estadounidenses, sin embargo, remarcaron que Irán también conoce el riesgo de represalias que implicaría utilizar armas no convencionales.