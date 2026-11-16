Los datos preliminares de la ANSV registraron 4.060 víctimas fatales y señalaron que casi la mitad circulaba en motocicleta.

Los siniestros viales provocaron 4.060 muertes en Argentina durante 2025, según datos preliminares de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) publicados en abril de 2026. La cifra equivale a un promedio superior a 11 fallecimientos por día.

El dato fue difundido en el marco del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales, que se conmemora el tercer domingo de noviembre. La jornada busca recordar a las personas fallecidas, acompañar a quienes sufrieron lesiones y promover medidas para prevenir nuevas tragedias.

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Las motos y los jóvenes, entre los principales grupos afectados

De acuerdo con el informe, el 46% de las víctimas fatales cuyo tipo de usuario fue identificado circulaba en motocicleta. Además, el 43% de las personas fallecidas con edad registrada tenía entre 15 y 34 años.

Las cifras reflejan el impacto de la inseguridad vial entre los jóvenes y las personas que utilizan la moto como medio de transporte. Las consecuencias también alcanzan a quienes sobreviven, que pueden afrontar traumatismos craneoencefálicos, lesiones de columna, discapacidades permanentes y secuelas físicas o emocionales.

Conductas cotidianas que aumentan los riesgos

La especialista en comunicación en salud Ailín Catalá advirtió sobre situaciones que suelen naturalizarse, como trasladar a niños sin sistemas de retención adecuados, no utilizar el cinturón de seguridad en los asientos traseros o distraerse con el celular mientras se conduce.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso correcto de sistemas de retención infantil puede reducir hasta un 71% el riesgo de muerte en niños. El cinturón de seguridad, en tanto, puede disminuir hasta un 50% el riesgo de muerte entre los ocupantes de un vehículo.

La OMS también señaló que quienes utilizan el celular mientras manejan tienen aproximadamente cuatro veces más probabilidades de verse involucrados en una colisión. Revisar notificaciones, responder mensajes o manipular el GPS puede reducir la atención durante varios segundos.

El consumo de alcohol, determinadas sustancias y algunos medicamentos también puede afectar los reflejos, el tiempo de reacción y la capacidad de calcular distancias. En ese sentido, la directora médica nacional de Ospedyc, Elena Zevallos, remarcó los riesgos de conducir bajo los efectos de sedantes o medicamentos psicotrópicos.

Medidas para reducir el riesgo

Entre las recomendaciones se encuentran utilizar siempre el cinturón de seguridad, garantizar que los niños viajen con sistemas de retención adecuados, usar casco correctamente ajustado en motocicletas, respetar los límites de velocidad y evitar el uso del celular al conducir.

También se plantea no manejar bajo los efectos del alcohol u otras sustancias que alteren la capacidad de reacción. El abordaje de la seguridad vial requiere educación, controles efectivos, infraestructura segura y políticas públicas orientadas a proteger a los usuarios más vulnerables.

“Detrás de cada víctima hay personas, familias y proyectos de vida que cambian para siempre”, sostuvo Catalá. Y agregó que la prevención comienza en decisiones cotidianas que pueden contribuir a proteger la vida propia y la de los demás.