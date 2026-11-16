El pontífice cerró su gira apostólica con una misa ante un millón y medio de fieles y afirmó: “Los llevaré siempre conmigo”.

El Papa León XIV partió este lunes desde Perú rumbo al Vaticano, luego de completar una visita apostólica de seis días marcada por las muestras de fe de miles de personas y por su vínculo con el país, donde desarrolló una extensa labor pastoral durante dos décadas.

El pontífice despegó a las 14:26, hora local —16:26 de Argentina— a bordo de un Boeing 787 de Latam. Fue despedido en la Base Aérea de El Callao por el primer vicepresidente peruano, Luis Galarreta, y el canciller Carlos Espá.

Publicidad

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, no participó del acto de despedida porque se encontraba en China y Japón para asistir a la Cumbre de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y cumplir una agenda bilateral y de cooperación.

La despedida ante un millón y medio de fieles

La última actividad de León XIV en Perú fue una misa celebrada en la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito limeño de Surco, ante un millón y medio de fieles.

Durante la homilía, el Papa destacó su relación con el pueblo peruano, formado a partir de su experiencia como misionero de la Orden de los Agustinos y luego como obispo de la diócesis de Chiclayo, antes de ser elegido sumo pontífice en 2025.

“Queridos hermanos, al final de mi visita apostólica, también yo quiero confirmarlos en la fe y en la caridad, y asegurarles que los llevaré siempre conmigo. Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo y en donde quiera que nos encontremos, abriendo el corazón a Dios, podemos vivir la relación fundamental, esa que permite reflejar la imagen divina a cada ser humano”, expresó.

También manifestó: “Aquí me enseñaron a ser obispo y a ser sucesor de Pedro. Gracias a quienes participaron a través de medios de comunicación, en las llanuras y en las montañas, en la Amazonia, en todo el Perú, muchas gracias a todos”.

Un recorrido por distintas ciudades

Durante su visita apostólica, el pontífice recorrió Chiclayo, Cusco, Pucallpa y Santa Cruz de Succhabamba. Miles de peruanos se ubicaron a lo largo de las calles y avenidas por las que se trasladó desde la Base Aérea Las Palmas hasta el aeropuerto de El Callao.

La visita formó parte de su primera gira por Sudamérica, iniciada el 6 de noviembre en Uruguay y continuada del 8 al 11 de noviembre en Argentina, donde encabezó misas multitudinarias en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El rosario que impactó contra su rostro

Durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas, mientras recorría el lugar a bordo del papamóvil, León XIV recibió el impacto de un rosario que fue arrojado desde la multitud. El objeto alcanzó su rostro y el Papa se llevó una mano a la altura del ojo derecho, aunque continuó su recorrido sin mayores consecuencias, según el reporte citado en el material.

Antes de emprender el regreso, el pontífice agradeció las muestras de fe y devoción recibidas durante su estadía. “He venido a anunciarles a Cristo, y me llevo el testimonio de la fe y la devoción que siempre admiré en ustedes. ¡Que Dios te bendiga, mi Perú!”, expresó.

Más temprano, León XIV había saludado a los fieles desde el balcón de la Nunciatura Apostólica con un “¡Buenos días, Lima!”. Luego visitó la Casa de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde recibió una pintura y, posteriormente, una camiseta del Sport Boys entregada por el alcalde de El Callao, César Pérez.

El arribo del sumo pontífice a Roma estaba previsto para las 10:30, hora local, en el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci.

Con información de: elchorrillero.com, Agencia Andina, Perú21, Noticias Argentinas y Vatican News.