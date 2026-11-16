La delegación sanluiseña obtuvo once preseas en ajedrez durante la competencia disputada en Malvinas Argentinas y quedó quinta en la clasificación general.

El ajedrez de San Luis volvió a destacarse a nivel nacional con una cosecha de once medallas en los primeros Juegos Argentinos Urbanos 2026, disputados en la ciudad bonaerense de Malvinas Argentinas. La actuación tuvo como principales protagonistas a Guadalupe Besso y Valentín Aguilar.

La competencia reunió a 700 deportistas de todo el país en nueve disciplinas. En las pruebas de ajedrez participaron representantes de quince provincias, lo que jerarquizó el desempeño de la delegación sanluiseña.

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La actuación de Guadalupe Besso

La Gran Maestra Guadalupe Besso consiguió cinco medallas individuales: dos de oro en 960 Rápido y Torneo Rápido Abierto; una de plata en Blitz Clásico Femenino; y dos de bronce en 960 Blitz Femenino y Rápido Clásico Femenino.

Además, Besso y Valentín Aguilar sumaron tres distinciones en las pruebas colectivas: una medalla de plata en Blitz 960 y dos de bronce en Blitz Clásico y Rápido 960.

“Son muchas medallas y en pocos días. La verdad, un esfuerzo terrible”, expresó Besso al referirse al resultado. También destacó la exigencia de los cruces y la necesidad de sostener la concentración en cada partida.

Como ejemplo, contó que inició su recorrido en Blitz 3+2 con una medalla plateada y luego debió mejorar su rendimiento para quedarse con el primer puesto. “Nadie se dejaba ni el más mínimo error. Había que salir a ganar todas las partidas”, explicó.

Los próximos objetivos

Entre sus próximos objetivos, Besso mencionó la posibilidad de participar en los Juegos Sudamericanos, ampliar su experiencia internacional y competir en torneos abiertos puntuables para el ranking mundial.

La ajedrecista también proyecta mejorar su ubicación en ese escalafón y prepararse para disputar otro título nacional.

La participación en otras disciplinas

La representación de San Luis también incluyó básquet 3×3, breaking, parkour y skateboarding. En el torneo femenino de básquet 3×3, Agostina Adaro, Delfina Crevani, Abril Stefani y Camila Bruneti alcanzaron los cuartos de final y quedaron entre las ocho mejores formaciones argentinas.

En la rama masculina participaron Esteban Vogt, Máximo Amante, Martín Becerra y Valentino Giraudi, quienes no lograron superar la fase clasificatoria.

San Luis quedó quinta en la clasificación general

Las once medallas aportadas por el ajedrez ubicaron a San Luis en el quinto lugar de la clasificación general. Buenos Aires encabezó el medallero con once oros, ocho platas y tres bronces.

El segundo puesto fue para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con siete medallas doradas, siete plateadas y nueve de bronce. Córdoba terminó tercera, con cinco oros, dos platas y cinco bronces, mientras que Neuquén quedó cuarta, con dos primeros puestos, tres segundos y cuatro terceros.

La programación incluyó skateboarding street, BMX freestyle, roller freestyle, parkour, básquet 3×3, breaking, escalada deportiva, béisbol 5 y ajedrez. El Comité Olímpico Argentino confirmó que los Juegos Argentinos Urbanos continuarán cada dos años, con distintas ciudades del país como sedes.