Ucrania atacó el puente de Crimea durante una ofensiva con 1.336 drones contra Rusia

El ataque obligó a interrumpir el tránsito en el puente que conecta la península con la Rusia continental, según informó Serguéi Axiónov.

Ucrania lanzó una ofensiva contra territorio ruso que incluyó un ataque al puente de Crimea y el derribo de 1.336 drones por parte de las defensas antiaéreas de Rusia, según informaron autoridades rusas este lunes 16 de noviembre de 2026.

El jefe de la república de Crimea, Serguéi Axiónov, comunicó que el ataque obligó a restringir el tránsito por el puente que une la península con el resto de la Rusia continental. La medida se mantendría hasta la mitad de la jornada, de acuerdo con su anuncio.

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Axiónov también recomendó a quienes necesitaran cruzar el estrecho de Kerch que consultaran la posibilidad de hacerlo en barco. Antes del cierre, las autoridades habían reportado demoras en la circulación de cuatro trenes.

Un ataque de gran magnitud

El Ministerio de Defensa de Rusia sostuvo que sus fuerzas derribaron 1.336 drones ucranianos en quince regiones de la parte europea del país. La cartera describió el episodio como uno de los mayores ataques registrados durante la guerra.

Según el alcalde de Moscú, cerca de 190 drones fueron abatidos cuando se dirigían hacia la capital entre las 17:00 del domingo y las 8:00 del lunes, hora local consignada en el informe.

La península de Crimea estuvo entre los principales objetivos de la ofensiva. El material difundido no precisó daños materiales ni víctimas como consecuencia del ataque al puente.

Los ataques contra refinerías

Durante las últimas dos semanas, las fuerzas ucranianas también atacaron aproximadamente una decena de refinerías, incluida una ubicada en la región siberiana de Omsk.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que esos ataques permitieron a Kiev detener el 55% de las actividades de refinado en Rusia. La afirmación fue presentada como una declaración del mandatario y no incluyó, en el material disponible, una verificación independiente.

La intensificación de los ataques se produjo después de que Rusia rechazara declarar una tregua energética en las negociaciones tripartitas celebradas en Abu Dabi. También coincidió con el anuncio de una reunión prevista para este jueves en China entre el presidente ruso, Vladímir Putin; el mandatario estadounidense, Donald Trump; y el líder chino, Xi Jinping.