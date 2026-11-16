La primera edición del evento incluyó shows en vivo, música y juegos para celebrar el talento y la pasión por la actividad física.

La danza y la actividad física fueron protagonistas de la primera edición de la Expo de Danza y Fitness, realizada ayer en el Palacio de los Deportes.

La jornada reunió a profesores y alumnos de distintas disciplinas en un espacio de encuentro dedicado a compartir el talento, el esfuerzo y la pasión por el movimiento.

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Durante el evento se desarrollaron shows en vivo, propuestas musicales y juegos para los asistentes. Las actividades permitieron disfrutar de una jornada recreativa y de celebración junto con integrantes de la comunidad de la danza y el fitness.