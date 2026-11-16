La danza y la actividad física fueron protagonistas de la primera edición de la Expo de Danza y Fitness, realizada ayer en el Palacio de los Deportes.
La jornada reunió a profesores y alumnos de distintas disciplinas en un espacio de encuentro dedicado a compartir el talento, el esfuerzo y la pasión por el movimiento.
Durante el evento se desarrollaron shows en vivo, propuestas musicales y juegos para los asistentes. Las actividades permitieron disfrutar de una jornada recreativa y de celebración junto con integrantes de la comunidad de la danza y el fitness.