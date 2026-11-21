El festival se realizará desde el viernes 4 de diciembre en Villa Mercedes, con bandas nacionales, grupos locales y un encuentro de 80 bateristas.

Rock, guitarras y baterías volverán a sonar en la Calle Angosta de Villa Mercedes con un festival de tres jornadas, artistas nacionales, proyectos de la provincia y una previa encabezada por Jóvenes Pordioseros.

La actividad previa se realizará este sábado desde las 15. Por cuestiones climáticas, fue trasladada a Espacio Mitre y tendrá la participación de Riot, Las Peligrosas, Cynnar, Ciénaga, Yunke, Hormiga RNR, Dynnamo, E.Kejoso, Eurotrip, William y Wanted Country.

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También fueron anunciados como invitados Acertijos, Alissia Franca y Sativa. El cierre de la jornada estará a cargo de Jóvenes Pordioseros.

La grilla del festival

Las fechas centrales comenzarán el viernes 4 de diciembre en los escenarios Alfonso y Zavala, con las presentaciones de YSY A, Bersuit y Cielo Razzo.

El sábado 5 será el turno de Las Pelotas, Viejas Locas por Fachi y Abel, exintegrantes de la banda fundada por Pity Álvarez, y La Mancha de Rolando.

El domingo se desarrollará Bateros a la Calle Angosta, una propuesta que reunirá a 80 bateristas en una presentación colectiva. Los músicos tocarán en simultáneo junto con una banda que interpretará entre 10 y 11 canciones.

La participación de bandas de la provincia

La programación también incluirá a músicos de Villa Mercedes y de otros puntos de la provincia de San Luis. La organización seleccionó a 20 agrupaciones para compartir las dos noches centrales con los artistas nacionales, luego de un concurso que convocó a 87 proyectos musicales.

El Pre Calle Angosta Rock se desarrolló durante nueve jornadas en plazas y distintos espacios públicos de la ciudad. En cada fecha, los participantes presentaron sus canciones ante un jurado.

Las bandas seleccionadas fueron Saxofónico & Co, Cinco Vías, Vinilos, Michigang, Cristalina, Les Petricor, Underboi, Cuero, 50 Amperes, Gladys, Semilla Solar, Eterno, No Sabe/No Contesta, Midas, Sr. Blues, Surmenage, Arrancadores, Napa Surfers, Los Nadie y Chingones. La organización definirá durante la semana qué día tocará cada grupo.

Entradas y elementos permitidos

Las entradas para las noches del viernes 4 y sábado 5 se pueden adquirir en la Casa de la Cultura, de lunes a viernes de 8 a 19, o mediante el sitio tuentrada.com.

Para la jornada previa, la organización informó que no se permitirá el ingreso con botellas, paraguas, elementos punzocortantes, sillas, mesas, reposeras, drones, perfumes, desodorantes, aerosoles, bengalas, pirotecnia, conservadoras, animales, medicamentos sin prescripción médica ni banderas con palos.

En cambio, estarán permitidos el alcohol en gel, repelente, coches de bebé, mamaderas, capas impermeables, riñoneras, carteras, mochilas pequeñas, gorras y sombreros, tapones para los oídos, lentes, medicamentos con prescripción médica, banderas sin palo, cargadores de celulares y equipos de mate.