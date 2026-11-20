La mujer, de 50 años, perdió el control de un Chevrolet Corsa y fue trasladada al hospital de Quines, donde se informó su fallecimiento.

Una mujer de 50 años murió este viernes por la tarde luego de volcar con su automóvil en la ruta nacional 79, al norte de Quines, cerca del ingreso a esa localidad.

El accidente ocurrió alrededor de las 15, cuando la mujer, con domicilio en Quines, circulaba de norte a sur a bordo de un Chevrolet Corsa. Por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina derecha.

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Tres personas que transitaban por el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia y brindaron los primeros auxilios a la conductora.

La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital de Quines debido a la gravedad de las heridas. Posteriormente, el médico de turno informó que había fallecido.

Intervino la Fiscalía

Tras conocerse el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Desde ese organismo se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de San Luis.

En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.