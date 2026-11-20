Una mujer de 50 años murió este viernes por la tarde luego de volcar con su automóvil en la ruta nacional 79, al norte de Quines, cerca del ingreso a esa localidad.
El accidente ocurrió alrededor de las 15, cuando la mujer, con domicilio en Quines, circulaba de norte a sur a bordo de un Chevrolet Corsa. Por razones que se tratan de establecer, perdió el control del vehículo y volcó sobre la banquina derecha.
Tres personas que transitaban por el lugar dieron aviso a los servicios de emergencia y brindaron los primeros auxilios a la conductora.
La mujer fue trasladada en ambulancia al hospital de Quines debido a la gravedad de las heridas. Posteriormente, el médico de turno informó que había fallecido.
Intervino la Fiscalía
Tras conocerse el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial. Desde ese organismo se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de la ciudad de San Luis.
En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias policiales, quienes realizaron las tareas correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.