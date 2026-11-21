El cantante de la banda mercedina pasó por Resistencia Cultural y compartió una historia de comienzos, desencantos y regresos.

Una vez vendió todo. La guitarra, el bajo, los instrumentos con los que había sostenido proyectos que después se fueron cayendo. Daniel Rodríguez estaba enojado y había decidido que no iba a tocar nunca más. Dos o tres años después, volvió a comprar lo necesario para empezar de nuevo.

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La música seguía ahí.

Durante su visita a Resistencia Cultural, en VMI Radio 88.1, el cantante de Acertijos recordó aquella decisión como parte de un camino que tuvo pausas, frustraciones y nuevos comienzos. Hoy lo encuentra escribiendo, grabando, viajando y poniendo sus energías en una banda que define como su proyecto más serio y maduro.

“Yo soy primero músico y después todo lo otro que soy”, dijo. Para explicar esa certeza, hay que volver bastante más atrás que Acertijos.

Tenía ocho años cuando su mamá lo mandó a aprender acordeón a piano. Después llegaron las clases de piano y, a los doce, la experiencia de tocar tango. Más adelante pasó por las bandas de la Municipalidad y del Hogar Escuela, donde se acercó a los instrumentos de viento y aprendió a tocar el bajo.

Con ese instrumento comenzaron las primeras bandas. También los proyectos que no prosperaron y los momentos en los que pensó en dejar. Pero cada regreso terminó confirmando cuánto lugar ocupaba la música en su vida.

Acertijos nació de una idea más pequeña que la banda que hoy recorre escenarios. Daniel quería tocar con un compañero, combinar bajo y guitarra y acompañarse con pistas. En Única apareció la sugerencia de sumar batería y otra guitarra. Los encuentros en la sala de ensayo hicieron el resto: llegaron músicos, hubo cambios de integrantes y el proyecto empezó a encontrar su forma.

Esta vez, además, Daniel decidió asumir dos desafíos que antes habían quedado en otras manos: componer y cantar.

“Lo hago bien, lo hago mal, no sé, vamos a probar”, recordó sobre ese primer impulso. La prueba se convirtió en canciones, discos y una manera propia de contar historias.

Según relató, el primer trabajo estuvo atravesado por las adicciones y por la posibilidad de encontrar ayuda para salir de situaciones difíciles. En el segundo aparecieron más canciones de amor. Las letras nacen de lo que le sucede, de lo que observa y de las experiencias que otros comparten con él.

Después llega el trabajo colectivo. Daniel lleva una melodía y una letra; en el ensayo, cada integrante aporta arreglos, cortes y sonidos hasta que la canción toma su forma definitiva.

“Cada uno pone lo suyo”, explicó.

Esa construcción también se está ampliando en las grabaciones, donde comenzaron a incorporar teclados. Acertijos lleva dos discos grabados y trabajaba en el tercero, con canciones como “Sin tu reflejo” y “Sos mi todo”. Daniel compartió, además, dos números que permiten dimensionar la actividad del grupo: 22 canciones grabadas y 14 videoclips.

Detrás de esa producción hay horas que deben acomodarse entre otras obligaciones. Uno de los recuerdos de su reciente paso por Buenos Aires lo muestra con claridad: tocaron en el Teatro Lucille y emprendieron el regreso enseguida porque uno de los integrantes tenía que trabajar al día siguiente. En una parada de madrugada, entre cafés y conversaciones para mantenerse despiertos, también apareció una nueva idea para escribir.

Viajar, tocar y volver. Encontrar tiempo para ensayar. Llevar una canción al estudio y pensar cómo compartirla. Acertijos viene sosteniendo ese movimiento con la intención de llegar a nuevos públicos.

En ese recorrido hubo un encuentro especialmente significativo para Daniel: grabar con Meno Fernández, de Los Rancheros. El contacto llegó a través del productor Álvaro Villagra, con quien habían registrado sus primeras tres canciones en Buenos Aires.

Daniel venía escuchando a Los Rancheros desde hacía años, incluso durante los viajes de Acertijos. Compartir una grabación con aquella voz no era algo que hubiera imaginado cuando comenzó el proyecto.

Después llegó la presentación de Los Rancheros en Villa Mercedes y la posibilidad de cantar juntos en vivo. Al recordarlo en la radio, la alegría volvió entre las bromas de la conductora, que lo había visto desde el público y conocía lo que significaba ese momento para él.

Daniel destacó, sobre todo, la sencillez con la que fue recibido. “Con la humildad uno va a todos lados”, sostuvo.

El deseo de abrir caminos también aparece en Rock por San Luis, el circuito que comparte con otras tres bandas de la provincia. La propuesta consiste en que cada grupo organice una presentación en su localidad y reciba a los demás, conectando Villa Mercedes, San Luis, Justo Daract y Merlo.

Durante la charla adelantó su intención de ampliar esa experiencia a más localidades y sumar a otras bandas. También contó que, a través de su programa Zapada, había reunido en un grupo a músicos de distintos puntos de la provincia. La idea es que esos contactos se conviertan en encuentros y escenarios compartidos.

Para Acertijos, mientras tanto, siguen apareciendo canciones, invitaciones y proyectos audiovisuales. Daniel habló de un nuevo videoclip en preparación y de una invitación para tocar en Córdoba.

En medio de tantos planes, también hubo lugar para reírse de la edad y de lo que todavía queda por hacer. Aunque en algún momento llamó a Acertijos su “último proyecto”, enseguida imaginó que a los setenta u ochenta años seguiría tocando.

Después de haber vendido los instrumentos y haber vuelto a comprarlos, quizás esa sea la imagen que mejor cuenta su presente: un músico que conoce el desencanto y que hoy disfruta de volver a intentarlo. Con compañeros, canciones propias y un deseo que pudo resumir sin vueltas: “Pasarla bien, difundir canciones, contar historias”.