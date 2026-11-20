El diputado provincial había asegurado ante la Cámara de Diputados que renunciaría a sus fueros al llegar la instancia procesal correspondiente. La Fiscalía busca presentar la acusación antes de fin de año.

El diputado provincial Joaquín Beltrán había asegurado ante la Cámara de Diputados que renunciaría a sus fueros cuando se alcanzara la instancia procesal correspondiente. La Fiscalía anticipó que pretende presentar la acusación formal por la causa del Complejo Molino Fénix antes de que finalice 2026.

La investigación analiza presuntas irregularidades en el manejo de fondos del complejo y posibles maniobras de administración fraudulenta, entre otros delitos vinculados con recursos públicos.

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Un desafuero que quedó a un voto

El 16 de septiembre, la Cámara de Diputados de San Luis debatió el pedido de desafuero contra Beltrán, en el marco de la investigación judicial por el Molino Fénix.

La votación terminó con 28 votos afirmativos, 9 negativos y 6 legisladores ausentes. Para aprobar la solicitud se necesitaban 29 votos, por lo que el desafuero no prosperó.

Entre los ausentes estuvieron los diputados de Villa Mercedes Walter Aguilar y Carlos Sergio Dacuña.

Durante aquella sesión, Beltrán sostuvo que no utilizaba sus fueros para eludir la investigación judicial. También afirmó públicamente que renunciaría a esa protección cuando correspondiera procesalmente, en referencia al artículo 88 del Código Procesal Penal.

La declaración quedó registrada en video y volvió a cobrar relevancia ante la proximidad de la acusación anunciada por el Ministerio Público Fiscal.

La causa avanza hacia la acusación

Según adelantó el fiscal José Olguín, la intención del Ministerio Público Fiscal es presentar la acusación formal antes de que finalice 2026. La presentación constituiría un nuevo paso en el proceso judicial, aunque no implicaría una declaración de culpabilidad de las personas investigadas.

Entre las personas investigadas se encuentra la exdiputada Anabela Lucero, quien permanece detenida preventivamente por disposición judicial. Las actuaciones continúan respecto de los distintos imputados.

El compromiso sobre los fueros

La instancia anunciada por la Fiscalía volvió a poner en primer plano las palabras pronunciadas por Beltrán ante sus pares. La cuestión será determinar si, una vez presentada la acusación formal y alcanzado el momento procesal al que hizo referencia, el legislador concretará la renuncia a sus fueros.

Por ahora, Beltrán continúa ejerciendo su mandato legislativo. El video de aquella sesión permite recuperar su compromiso en primera persona mientras la causa Molino Fénix se encamina hacia una nueva etapa judicial.