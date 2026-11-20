El diputado provincial visitó Resistencia Cultural junto a Manolo Maiztegui y compartió su recorrido por el rock mercedino.

Hay canciones que guardan una etapa de la vida. Para Nicolás González Ferro, las que escribió con su banda conservan momentos, emociones y una manera de expresarse que todavía siente propia. Hoy su actividad cotidiana pasa por la Legislatura provincial, pero las ganas de cantar siguen presentes.

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De ese vínculo habló durante su visita a Resistencia Cultural, en VMI Radio 88.1. Llegó acompañado por Manolo Maiztegui, amigo, hombre de radio y rock. Entre recuerdos y bromas, compartieron una conversación sobre la música que los reúne y la cultura que sucede en Villa Mercedes.

La charla tuvo esa confianza que permite volver a los comienzos sin solemnidad. Nicolás recordó los años de secundaria, una colección sobre la historia del rock nacional y los amigos con los que empezó a escuchar bandas y a viajar para ver recitales. La música se fue haciendo un lugar entre ellos, hasta que apareció el deseo de pasar del público al escenario.

Después de recibirse de contador público, se lo planteó a su amigo Adrián, que ya tocaba la guitarra: él también quería tener una banda. Primero probó con el bajo. No funcionó como esperaba y, entre la confianza y el empujón de su compañero, llegó otra posibilidad: cantar.

Aquella decisión abrió un recorrido de años, con ensayos, bares y festivales en distintos lugares de la provincia. Durante la entrevista, le recordé haberlos presentado en una plaza de Justo Daract. Nicolás volvió sobre esa época con el cariño de quien todavía reconoce algo suyo en lo que hizo.

Hubo, especialmente, un período en el que las canciones comenzaron a salir con una naturalidad que aún recuerda. En aproximadamente un año y medio escribió once letras. Cada una estaba ligada a un momento personal, a algo que necesitaba encontrar palabras y después música.

“No salían forzadas las cosas, se daban naturalmente”, contó.

A veces todo empezaba con dos o tres acordes en un ensayo. Él tarareaba, se llevaba esa idea a casa y regresaba con una letra. Entre todos terminaban de darle forma. Así fueron quedando registradas experiencias que, al volver a escucharlas, conservan para su autor un significado íntimo.

Disfrutaba cantar temas de sus referentes y compartir esas canciones conocidas con el público. Con las propias aparecía, además, la emoción de poner la voz en algo que había nacido de su vida y del trabajo con sus compañeros.

Parte de ese material fue grabado en el estudio de El Chulo y parte en Casa de la Música. Después, las obligaciones fueron haciendo más difíciles los encuentros. Los trabajos, los hijos y los horarios que ya no coincidían llevaron al grupo a dejar el proyecto a un costado.

Al contarlo, también aparecieron las ganas de reunirse. Hubo intentos y conversaciones, incluso algunos bastante cercanos a concretarse. Manolo se sumó desde esa complicidad: habían compartido un proyecto y la posibilidad de cantar juntos volvió a la mesa, entre bromas sobre un dúo al estilo Pimpinela y quién tendría que ponerse la peluca.

“A mí me gusta cantar mucho”, dijo Nicolás. Una frase sencilla que explica por qué la idea de regresar sigue teniendo lugar.

La música convivió siempre con otras partes de su vida. Fue contador, tuvo emprendimientos gastronómicos y practicó deportes. Precisamente en una cancha nació, durante la adolescencia, la amistad que años después lo acercaría a la función pública.

Según relató, aquella convocatoria lo encontró con dudas. Finalmente aceptó y se involucró con la misma pasión que reconoce en sus otras actividades. Fue secretario de Hacienda y, tras las elecciones de 2023, llegó a la Legislatura provincial.

En ese presente también encuentra aprendizajes de sus caminos anteriores. Al hablar de cultura, vuelve a su experiencia sobre un escenario, a lo que cuesta sostener una banda y a la importancia de contar con un lugar donde mostrar lo que uno hace.

Por eso, cuando la conversación se detuvo en las nuevas generaciones del rock mercedino, habló con entusiasmo. Había asistido a distintas jornadas del Pre Calle Angosta Rock y se había encontrado con músicos jóvenes, bandas que lo sorprendieron y un público dispuesto a acompañar.

“El nivel de bandas que tenemos es impresionante”, expresó.

Recordó a la gente escuchando, tomando mate y compartiendo las presentaciones. En esas escenas reconoció una oportunidad para la ciudad: hacer que los encuentros tengan continuidad, que una fecha acerque a la siguiente y que los artistas puedan sostener el vínculo con su público.

Consultado sobre qué le gustaría impulsar, pensó en voz alta una agenda de rock para todo el año, una base de datos de bandas y espacios donde pudieran presentarse, con el festival de diciembre como cierre. Lo planteó como una idea para construir con participación del Estado, los músicos y los vecinos.

En ese deseo también hay una responsabilidad compartida. González Ferro insistió en que las bandas se acompañen entre sí, que vayan a escuchar a sus colegas incluso cuando no les toque subir al escenario. Que el entusiasmo alcance para celebrar lo que está haciendo el otro.

“La cultura tiene que estar apoyada por el Estado, porque es una inversión”, sostuvo, y extendió esa mirada a otras expresiones artísticas. Habló del cine, de la pintura y de creadores con los que uno puede cruzarse cualquier día por la ciudad, aunque a veces todavía no conozca su trabajo.

La conversación fue regresando, así, a una misma inquietud: cómo darle lugar a todo ese talento que está cerca. Cómo lograr que encuentre público, oportunidades y motivos para seguir creando en Villa Mercedes.

Sobre el final volvió la pregunta por su propio regreso a la música. Esta vez, después de recorrer tantos recuerdos, la respuesta tenía el peso de todo lo contado.

“Las ganas están siempre”.

Todavía habrá que combinar horarios, reunir a los compañeros y encontrar el momento. Mientras tanto, quedaron las canciones y esa posibilidad que Nicolás y Manolo volvieron a compartir entre risas en el estudio: juntarse otra vez, ponerse frente a un micrófono y cantar.