El indicador de JP Morgan subió 135 unidades en una jornada de fuertes pérdidas para los activos argentinos, mientras el dólar mayorista llegó a $1.580 y el contado con liquidación rozó los $1.800.

El riesgo país argentino saltó 14,3% este viernes y alcanzó los 1.070 puntos básicos, su nivel más alto desde el 24 de octubre de 2025, en una jornada marcada por la caída de los mercados globales, la presión sobre los dólares financieros y el retroceso de los bonos y acciones locales.

El índice elaborado por JP Morgan aumentó 135 unidades, mientras que los títulos públicos en dólares —Globales y Bonares— finalizaron con una pérdida promedio de 4,6% y acumularon una baja del 18% en lo que va de 2026.

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Presión sobre los bonos y las acciones argentinas

El deterioro de los activos argentinos se produjo en un contexto de fuertes pérdidas en Wall Street. El Dow Jones cayó 1,9%, el S&P 500 bajó 3,6% y el Nasdaq Composite retrocedió 5,3%, afectado por la caída de las acciones vinculadas con el sector de inteligencia artificial.

En el mercado local, el índice MSCI Merval cedió 0,3% en pesos y cerró en 80.679 puntos. Entre los ADR y las acciones argentinas negociadas en Nueva York, Satellogic perdió 10% y Edenor cayó 5,9%. YPF bajó 2,9%, Grupo Galicia retrocedió 3% y Mercado Libre descendió 0,1%.

Según explicó Martin Mazza, director de MM Investments, la caída refleja una combinación de factores internacionales y locales. El analista vinculó la suba del indicador con la menor disposición global a asumir riesgos, las vulnerabilidades propias de la Argentina, la proximidad de los vencimientos de deuda de 2027 y la incertidumbre electoral.

También señaló que la presión sobre los dólares financieros evidencia una mayor demanda de cobertura, incluso después de conocerse un superávit comercial superior al esperado. En ese sentido, sostuvo que el mercado observa no solo la generación de dólares de la economía, sino también la capacidad del Banco Central para acumular reservas y afrontar los compromisos futuros.

El dólar alcanzó nuevos máximos nominales

El dólar mayorista tocó los $1.580, con una suba diaria de $15, equivalente al 1%. En el segmento de contado se negociaron USD 599,6 millones. El Banco Central no intervino y las reservas internacionales brutas disminuyeron en USD 81 millones, hasta los USD 49.362 millones.

El dólar minorista avanzó $10 y llegó a $1.595 para la venta, según la referencia del Banco Nación. El promedio informado por el Banco Central ubicó la cotización en $1.601,32 para la venta y $1.548,41 para la compra.

El dólar blue subió $35, un 2,1%, hasta los $1.675. En tanto, el contado con liquidación alcanzó los $1.788 y el dólar MEP llegó a $1.685. La brecha entre el dólar mayorista y el contado con liquidación superó los $200, equivalente a alrededor del 13%, el nivel más amplio desde el 11 de abril de 2025.

Factores internacionales y vencimientos de deuda

Los analistas atribuyeron parte de la tensión a la aversión global al riesgo provocada por la caída de Wall Street, las dudas sobre las valuaciones y el endeudamiento del sector de inteligencia artificial, las amenazas arancelarias de Donald Trump y las expectativas sobre las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos.

En el plano regional, el dólar en Brasil subió 0,7% y llegó a 5,95 reales, su máximo desde enero de 2025. La depreciación del peso argentino, sin embargo, fue señalada como ajena al recorrido del real brasileño.

Desde Cohen Aliados Financieros indicaron que en las próximas siete semanas el Tesoro deberá afrontar un período fiscal exigente, con dos licitaciones importantes y el vencimiento semestral de bonos Globales y Bonares. Facimex agregó que el Banco Central deberá enfrentar, en paralelo, el aumento estacional de la demanda de dinero, en un mercado con liquidez ajustada.

El anterior salto relevante del riesgo país, registrado 13 meses antes, había ocurrido en un contexto de inestabilidad financiera previo a las elecciones legislativas, cuando el dólar mayorista llegó al techo de las bandas cambiarias.