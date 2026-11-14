Causa $LIBRA: dos vías judiciales buscan reabrir la investigación

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas cuestionó el cierre dispuesto por el fiscal Eduardo Taiano, mientras cinco inversores afectados esperan volver a ser querellantes.

La causa LIBRA todavía tiene dos vías judiciales para intentar revertir su cierre y reactivar la investigación por la presunta criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei, a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otras personas.

Por un lado, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) busca asumir el ejercicio de la acción penal luego de la decisión del fiscal Eduardo Taiano de cerrar el caso. Por otro, cinco inversores afectados aguardan una resolución que les permita recuperar su condición de querellantes.

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El planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas

La fiscalía especializada en hechos de corrupción, encabezada por el fiscal Sergio Rodríguez, presentó el 29 de octubre un escrito ante el Juzgado Federal N° 8. Allí cuestionó las conclusiones de Taiano y se opuso al sobreseimiento de los once imputados que tenía la causa.

Según la PIA, el cierre fue “prematuro” porque “la investigación del caso no se encuentra agotada”. El organismo sostuvo que todavía es posible profundizar las medidas de prueba, entre ellas los peritajes sobre dispositivos electrónicos, el análisis de comunicaciones y la trazabilidad de las operaciones realizadas con la criptomoneda.

Además, la Procuraduría afirmó que los indicios reunidos hasta el momento muestran “señales de una concertación defraudatoria”.

La respuesta del fiscal Eduardo Taiano

En un escrito presentado el 11 de noviembre, Taiano rechazó el pedido de la PIA y sostuvo los sobreseimientos que había dispuesto.

El fiscal federal consideró “desacertada” la conclusión de Rodríguez y cuestionó que hubiera accedido a los pormenores del expediente. En ese sentido, sostuvo que sus fundamentos estaban basados en “afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.

La decisión quedó en manos del juez Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si habilita la intervención de la PIA. En caso de un rechazo, el organismo presentó una apelación subsidiaria para que la Cámara Federal revise la medida.

Los inversores que buscan volver a ser querellantes

La segunda vía está vinculada con los inversores afectados que fueron apartados de la causa y buscan recuperar su participación como querellantes.

Se trata de Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. El juez los había excluido a raíz de un pedido de Mauricio Novelli, uno de los involucrados en la creación de la criptomoneda promocionada por Milei.

El 4 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal concedió los recursos para revisar el apartamiento de los damnificados. También aprobó otro recurso presentado por dos damnificados bielorrusos que buscan ser tenidos como querellantes.

La resolución de Casación no implicó la reincorporación automática de los inversores. Ahora esperan una medida favorable que les permita volver a ser parte del expediente, cuestionar los sobreseimientos e impulsar nuevas medidas de prueba.