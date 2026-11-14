Encontraron muerto a un hombre sanluiseño que llevaba 21 días desaparecido en Buenos Aires

Martín Rolando López, de 44 años, fue hallado en el Parque Pereyra Iraola. La causa de la muerte todavía no fue informada oficialmente.

Un hombre sanluiseño de 44 años que estaba desaparecido desde el 23 de octubre en la provincia de Buenos Aires fue encontrado muerto este viernes en el Parque Pereyra Iraola, cerca del Camino Centenario y el arco de Villa Elisa.

Se trata de Martín Rolando López, cuya búsqueda se había extendido durante 21 días y había sido impulsada por sus familiares, que difundieron su fotografía y solicitaron colaboración para conocer su paradero.

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El hallazgo en el Parque Pereyra Iraola

Según informó el diario El Día de La Plata, la última señal del teléfono celular de López fue registrada por una antena ubicada en un sector del parque, a unos 500 metros del cruce del Camino Centenario y el arco de Villa Elisa, en dirección a Berazategui.

A partir de esa información, efectivos policiales, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y otras dependencias realizaron un nuevo rastrillaje en el predio. Durante el operativo, localizaron el cuerpo a unos 70 metros del punto de referencia, en medio de una arboleda.

De acuerdo con la información difundida, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición. Tras el hallazgo, fueron convocados peritos y personal de la Morgue Judicial para realizar los estudios correspondientes y determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte.

La desaparición de Martín López

López había sido visto por última vez el viernes 23 de octubre, alrededor de las 14:40, frente al Instituto Médico Platense, ubicado en la zona de las calles 1 y 51 de La Plata.

El sanluiseño había acompañado a su suegra, de 81 años, quien debía someterse a una operación de cadera. Según la información difundida durante la búsqueda, el hombre recibió una llamada telefónica y, antes de retirarse, dijo: “Ahora vengo, voy a caminar, voy a estar abajo”.

Sin embargo, no regresó y sus familiares perdieron todo contacto con él. La denuncia por su desaparición fue presentada el 26 de octubre.

La investigación judicial

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 y del Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata.

Ahora, la Justicia deberá establecer qué ocurrió desde el momento en que López fue visto por última vez hasta su muerte. Los estudios periciales serán determinantes para avanzar en la causa.