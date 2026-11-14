La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria del gobierno de Alberto Fernández

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó recalcular el haber de una jubilada con el esquema de la ley 27.426 y fijó criterios para los retroactivos.

La Justicia declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria establecida durante el gobierno de Alberto Fernández y ordenó recalcular el haber de una jubilada con el mecanismo previsto por la ley 27.426.

La decisión fue tomada por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social en una demanda iniciada contra la ANSES por Carmen Galletta. El fallo revocó una sentencia de primera instancia que había rechazado el planteo.

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Qué resolvió la Cámara Federal

Los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado dispusieron que el haber de la demandante sea recalculado con el esquema anterior desde enero de 2021 hasta junio de 2024 inclusive. Luego, deberá empalmarse con el régimen de actualización mensual por inflación establecido mediante el decreto 274/2024.

La fórmula cuestionada había sido establecida por la ley 27.609 y se aplicó entre 2021 y mediados de 2024. Según los fundamentos del fallo, el mecanismo se basaba en la evolución de los salarios y de la recaudación tributaria, pero no contemplaba cláusulas gatillo ni pisos de garantía frente a una aceleración inflacionaria.

Al comparar el período comprendido entre marzo de 2021 y marzo de 2024, el tribunal indicó que la movilidad acumulada fue del 553,55%, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1.129,07%. Para los jueces, esa diferencia implicó una pérdida real del poder de compra del 46,83%.

Cómo se calculará el reajuste

Para recomponer el haber, la Cámara ordenó utilizar la fórmula de la ley 27.426, que combinaba trimestralmente un 70% de inflación medida por el IPC y un 30% de variación salarial según el RIPTE.

Del cálculo deberán descontarse las sumas ya abonadas por movilidad, adelantos y bonos extraordinarios, con el objetivo de evitar duplicaciones. Además, el tribunal declaró inconstitucional el tope previsto en el artículo 9 de la ley 24.463 cuando genere una quita igual o superior al 15%.

La sentencia también estableció la aplicación de la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. Sin embargo, admitió la excepción de prescripción planteada por la ANSES, lo que limita el período exigible para reclamar diferencias retroactivas.

El alcance del fallo

La resolución tiene efecto únicamente sobre el expediente de la demandante y no implica un aumento automático para todos los jubilados. No obstante, constituye un antecedente relevante para miles de litigios previsionales que se encuentran en trámite.

El tribunal también sostuvo que los aumentos posteriores vinculados con el IPC no compensaron el deterioro previo, debido a que se aplicaron sobre una base de haberes que ya había perdido poder adquisitivo.