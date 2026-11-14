Inflación y actividad económica: un economista anticipó qué puede pasar en los próximos meses

Camilo Tiscornia analizó el dato de octubre, la evolución de la inflación núcleo y el desempeño de la actividad económica argentina.

La inflación de octubre se ubicó en el 2,2% y volvió a mostrar dificultades para perforar ese nivel, mientras la actividad económica presenta señales de debilidad, según el análisis del economista Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos.

De acuerdo con el INDEC, el costo de vida registró en octubre una suba de 0,3 puntos porcentuales respecto del mes anterior. Tiscornia atribuyó el principal impacto al cambio implementado por el Gobierno en la Zona Fría.

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La inflación tuvo diferencias según la región

El economista señaló que el índice de precios debe analizarse teniendo en cuenta las distintas regiones del país, debido a la dispersión observada en los resultados.

“Si lo abrís por regiones, vas a encontrar una dispersión muy grande en los resultados, que van desde el 2,5% hasta el 1,5%”, afirmó en declaraciones a Splendid AM 990.

Según el análisis citado, la presión sobre los bolsillos fue más intensa en el centro y el sur de la Argentina. En paralelo, la inflación núcleo se desaceleró y alcanzó el 1,5%.

Tiscornia también anticipó que en noviembre quedaría un rezago de 0,1% correspondiente a la Zona Fría, que tendría impacto sobre el costo de vida a nivel nacional.

Qué ocurre con la actividad económica

En relación con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el economista sostuvo que sus estimaciones muestran una mejora mensual superior al 1%. Sin embargo, planteó que la evolución debe observarse en una perspectiva general y no a partir de un solo mes.

En ese marco, calificó como “muy difícil de explicar y de encontrar una explicación razonable” la caída mensual del 2,8% registrada en julio.

“La imagen general es que la actividad económica está bastante floja, no es ninguno de los dos extremos: ni una recesión ni un boom”, expresó. Al mismo tiempo, consideró que existe “una perspectiva de mejora”.

La incertidumbre política seguirá influyendo

Para Tiscornia, la incertidumbre y el ruido político continuarán teniendo influencia hasta las elecciones presidenciales. En consecuencia, estimó que la economía quedará expuesta a un escenario de vaivenes constantes durante ese período.