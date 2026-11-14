La familia de un hombre de MetroGAS continúa la búsqueda tras la explosión en Remedios de Escalada

Marcelo García, de 47 años, desapareció durante el siniestro ocurrido en Lanús y sus allegados desmintieron versiones sobre una supuesta aparición con vida.

La familia de un hombre que trabajaba como operario de MetroGAS continúa su búsqueda tras la explosión registrada en Remedios de Escalada. Se trata de Marcelo García, de 47 años, cuyo paradero sigue sin confirmarse, según indicaron sus allegados.

Los familiares aseguraron que no recibieron información oficial sobre la situación del trabajador y desmintieron versiones difundidas sobre una supuesta aparición con vida. También señalaron que debieron comunicarse con medios de comunicación para aclarar que García todavía no había sido encontrado.

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“Él salió a trabajar como todos los días. Cuando nos enteramos de la explosión por las redes y los noticieros, pensamos en él por el tipo de trabajo que hace. Empezamos a llamarlo y después nos enteramos de que estaba ahí”, relató una familiar.

Según explicaron, el celular y la billetera de García quedaron dentro de su vehículo, debido a que el operario se encontraba trabajando cuando ocurrió el estallido. “Eso es lo único que sabemos. Está desaparecido”, afirmaron.

La familia realizó una denuncia en una comisaría de Lanús. Además, contó que bomberos y policías que participaron del operativo tomaron sus datos para comunicarles cualquier novedad vinculada con la búsqueda.

Cómo fue la explosión en Remedios de Escalada

El siniestro ocurrió el viernes por la mañana en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, cuando una máquina tuneladora que intervenía en una obra de renovación de la red de gas dañó una cañería.

La explosión provocó un incendio, dejó una persona fallecida y causó 30 heridos, de acuerdo con la información difundida sobre el operativo. Algunas de las personas heridas presentaban cuadros de gravedad.

Personal de MetroGAS logró cortar el suministro de gas a las 2 de la madrugada, mientras que los bomberos trabajaron luego en el enfriamiento del lugar. El sector permanecía restringido al tránsito mientras avanzaban las tareas de limpieza y evaluación de daños.

La investigación judicial busca determinar las circunstancias del hecho y establecer el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en los trabajos. También comenzaron las pericias y se informó que serían utilizados perros especializados para establecer la posible existencia de restos humanos entre los escombros.

La Fiscalía indicó que el cuerpo hallado junto a una camioneta de la empresa tercerizada que trabajaba en la zona aún no había sido identificado al momento de la información difundida.

Mientras tanto, el Municipio de Lanús asistió a las familias evacuadas. El Club Atlético Talleres funcionó como centro de evacuados, con colaboración de grupos scout y de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.