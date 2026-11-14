De soñar una banda a grabar en Romaphonic: el camino de Ori-Gen

La banda nació en 2023, pero su historia empezó mucho antes, cuando dos adolescentes aprendían a tocar juntos.

Antes de llamarse Ori-Gen, fueron dos primos de unos quince años que querían hacer música juntos. Todavía estaban aprendiendo a tocar, pero las ganas ya estaban ahí. Se ayudaban con los instrumentos, armaban canciones y empezaban a imaginar una banda.

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Después llegó la vida, con sus desvíos. Cada uno tomó su camino musical y aquel proyecto compartido quedó atrás. Hasta que, después de la pandemia, un baterista que faltaba y una llamada telefónica abrieron la posibilidad de volver.

Esa es la historia que Moisés Rosales, cantante y guitarrista de Ori-Gen, compartió con Miriam Martín en Resistencia Cultural. Una historia que empezó en Justo Daract y que todavía tiene mucho por escribir.

Una llamada para volver a empezar

Moisés estaba organizando un espectáculo que reunía a distintos artistas para homenajear a los músicos daractenses. Tenía casi todo, salvo quien se sentara detrás de la batería.

Entonces llamó a su primo Leo. Pensó que quizás recibiría un no. La respuesta fue otra, y la alegría también: “Yo saltando en una pata estaba”, recordó.

Después de ese encuentro apareció una pregunta que llevaba años esperando: ¿por qué no retomar lo que habían empezado?

Así nació Ori-Gen en 2023. Para su primer EP recuperaron canciones que habían acompañado a Moisés durante mucho tiempo y las trabajaron junto a Leo y al bajista Pablo Sacco, integrante de aquella primera formación.

Más adelante, Sacco dejó el proyecto por razones laborales. Se sumó Lucas Cáceres, quien también empezó a aportar ideas y arreglos al nuevo material. Hoy, Ori-Gen se construye entre los tres.

De los shows para juntar fondos a una sesión en Buenos Aires

Entre los pasos que dieron como banda hay uno que todavía los emociona: viajar a Buenos Aires para grabar una sesión en Romaphonic, a través de la productora Mural Session.

Según contó Moisés, fueron seleccionados para participar y organizaron varios shows para reunir el dinero necesario. Detrás del viaje hubo trabajo, planificación y escenarios que ayudaron a acercar la posibilidad.

“Al trabajar duro hicimos varios shows para juntar lo que teníamos que juntar para ir para allá y, bueno, lo logramos”, resumió.

Viajaron los tres. Recorrieron Buenos Aires, pasearon y disfrutaron de una experiencia que, para Moisés y su primo, tuvo algo de aquellos años en los que todo estaba por empezar.

“Como si fuésemos niños de nuevo”, describió.

Al día siguiente llegó el estudio. La emoción seguía ahí, pero también la concentración: habían trabajado para estar en ese lugar y querían aprovecharlo.

A veces, cumplir un sueño también necesita tiempo para terminar de entenderse. Moisés lo explicó con una frase sencilla: “Che, lo hicimos”.

La música también se hereda en casa

Durante la entrevista, Moisés contó que tiene tres hijos y que su primo tiene dos. “Somos tres padres responsables”, dijo sobre los integrantes del grupo, entre risas.

La música encuentra su lugar entre esas responsabilidades. En su casa, además, forma parte de la vida cotidiana: da clases de guitarra y sus hijos están aprendiendo a tocar instrumentos y a cantar.

Al hablar de la sesión en Buenos Aires, imaginó el recuerdo que podría quedarles. Que algún día vieran hasta dónde llegó su papá y se animaran a ir todavía más lejos.

En ese deseo aparece otra dimensión de Ori-Gen: lo que hacen hoy también puede convertirse en impulso para quienes vienen después.

Crear con el tiempo que hay

Los ensayos se acomodan a los trabajos y a la vida familiar. Lucas es ferroviario, y coordinar los horarios exige organización. Algunas semanas pueden reunirse dos veces; otras, una. Entre encuentro y encuentro siguen compartiendo ideas para avanzar.

Mientras tanto, trabajan en un segundo EP. La producción la llevan adelante por su cuenta, con los recursos de su sala, y en esta etapa pudieron grabar las baterías en Casa de la Música, un espacio al que Moisés agradeció por la oportunidad.

También habló de una propuesta para compartir escenarios con otras bandas y recorrer distintas ciudades de la provincia. Hacer circular las canciones y encontrarse con otros músicos forma parte del camino.

Ori-Gen lleva un nombre que conversa con su propia historia. Dos primos retomaron aquello que habían empezado de adolescentes; un bajista se sumó para aportar su música y seguir construyendo. Hoy hay trabajos, hijos y horarios que coordinar. Y sigue habiendo canciones.

Las que guardaron durante años. Las que recuperaron juntos. Las que todavía están por nacer.