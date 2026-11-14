Gasoil provocó el colapso de la red cloacal en el norte de Villa Mercedes

El combustible obstruyó una cámara de registro y causó desbordes en dos sectores de la ciudad. Obras Sanitarias Mercedes inició actuaciones para determinar el origen del vertido.

Una importante cantidad de gasoil ingresó a la red cloacal de Villa Mercedes, provocó una obstrucción y generó el desborde de una cámara de registro ubicada en la intersección de Asia y 25 de Mayo.

El inconveniente fue detectado durante la noche del viernes y requirió la intervención de distintas áreas municipales. Según informó Obras Sanitarias Mercedes, los equipos trabajaron junto con la Secretaría de Gobierno y las áreas de Medio Ambiente y Servicios Públicos.

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Trabajos en dos sectores de Villa Mercedes

Los operarios realizaron tareas de desobstrucción y despejaron la calle para garantizar la seguridad y evitar inconvenientes en la circulación vehicular.

La situación también afectó otro tramo de la red, ubicado en la zona de Almafuerte y Asia. En ese sector, los equipos continuaban trabajando para resolver el problema, de acuerdo con la información difundida por el organismo.

Investigan el origen del vertido

El administrador de Obras Sanitarias Mercedes, Matías Cuello, detalló que la mezcla “se volvió muy espesa” y que, además de gasoil, podría contener algún tipo de aceite.

Cuello consideró que la cantidad de combustible que ingresó a la red evidencia que se trató de un hecho intencional. Sin embargo, el organismo inició actuaciones para determinar quiénes fueron los responsables.

Las actas fueron remitidas para que comiencen a intervenir la Fiscalía y el Tribunal de Faltas.

Obras Sanitarias Mercedes recordó que estas sustancias no deben ingresar al sistema cloacal, ya que pueden obstruir las cañerías, afectar su funcionamiento y generar consecuencias ambientales.