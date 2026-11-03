Choque de helicópteros en el Everest: murió un turista y hubo tres heridos

El accidente ocurrió durante las maniobras de aterrizaje en el helipuerto de Pheriche, a unos 4.300 metros de altura y cerca del campamento base.

Un choque de helicópteros en la región del monte Everest, en Nepal, provocó la muerte de un turista de nacionalidad india y dejó tres personas heridas. El accidente ocurrió mientras las aeronaves se disponían a aterrizar en el helipuerto de Pheriche.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el impacto se produjo a las 8.11, hora local, a unos 4.300 metros de altura. El lugar se encuentra cerca del campamento base del Everest.

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Los heridos son los pilotos de ambos helicópteros y un turista neozelandés. De acuerdo con la información difundida por la policía local, todos fueron trasladados a un hospital y permanecían en condición estable.

Cómo ocurrió el accidente

Las aeronaves pertenecían a las compañías privadas Fishtail Air y Dynasty Air. Una de ellas transportaba pasajeros evacuados de la región del Everest, entre quienes viajaban los dos turistas involucrados en el accidente.

La otra aeronave llevaba únicamente mercadería. El choque ocurrió durante las maniobras de aterrizaje en el helipuerto de Pheriche.

El movimiento turístico en la región del Everest

El accidente se produjo durante la temporada alta de senderismo en Nepal, período en el que aumenta el movimiento de excursionistas y montañistas en la zona.

Durante esta etapa del año, los helicópteros son utilizados habitualmente para trasladar visitantes, recorrer distintas áreas de montaña y realizar evacuaciones de personas que se encuentran en la región.