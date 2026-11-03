Potrero Corre tendrá la primera maratón de 42 kilómetros de San Luis

La novena edición de la competencia se disputará el sábado 7 de noviembre en Potrero de los Funes y reunirá a más de 1.500 atletas.

La maratón de 42 kilómetros será la principal novedad de la novena edición de Potrero Corre, que se realizará el sábado 7 de noviembre en Potrero de los Funes. La competencia reunirá a más de 1.500 atletas de distintos puntos del país.

La prueba fue presentada en la sala Patricia Funes de Casa de Gobierno, con la participación de Ignacio Hanisch, en representación de la Secretaría de Deporte; el organizador Pablo Sosa; y Luciano Marón, director de Deportes de Potrero de los Funes.

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Una distancia inédita para la provincia

Según se informó durante la presentación, será la primera carrera de calle de 42 kilómetros que se desarrollará en la provincia de San Luis. La incorporación de esta distancia convierte a la edición 2026 en un acontecimiento destacado para el atletismo local.

La competencia también contará con recorridos de 3, 6, 12 y 22 kilómetros. Sosa señaló que el trazado de la prueba principal tendrá una exigencia particular por las características geográficas de San Luis.

“No es un 42K común y corriente, es un desafío bastante importante para los atletas”, afirmó el organizador.

Horarios, largadas y entrega de kits

Las largadas se realizarán desde la zona de boxes del circuito internacional de Potrero de los Funes a partir de las 7:00. La organización pidió a vecinos y visitantes circular con precaución durante el desarrollo de la carrera.

La entrega de kits está prevista para el viernes previo en el Shopping San Luis.

Impacto deportivo y turístico

Hanisch destacó que la nueva distancia atraerá tanto a corredores de San Luis como a participantes de otras provincias. También valoró el trabajo del sector privado y el respaldo institucional para impulsar competencias de alcance regional y nacional.

Marón resaltó el entorno natural de Potrero de los Funes y el trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, el municipio y los organizadores privados. Además, sostuvo que este tipo de eventos genera movimiento turístico y beneficia a distintos sectores de la economía local.

“Tenemos un entorno natural muy privilegiado, con condiciones excepcionales para desarrollar eventos deportivos”, expresó el funcionario municipal.