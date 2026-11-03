La Expo Seguridad se realizará en San Luis con un torneo internacional de fuerzas especiales

El evento será el 7 y 8 de noviembre en el Parque de las Naciones, con entrada libre y gratuita, mientras que el Torneo Cóndor Negro reunirá a 17 equipos.

La Expo Seguridad se realizará en San Luis como parte de una semana de actividades operativas y de exhibición abierta a la comunidad. El evento central será el 7 y 8 de noviembre en el Parque de las Naciones, con entrada libre y gratuita.

La propuesta fue anunciada por el Ministerio de Seguridad de San Luis en el marco de la tercera edición de la Expo Seguridad 2026 y del III Torneo Internacional de Fuerzas Especiales “Cóndor Negro”, organizado por el 168° aniversario de la Policía de San Luis.

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El director de Comunicación del Ministerio de Seguridad, Pablo Juárez, explicó que el evento incluirá stands interactivos, circuitos viales para niños, móviles, exhibiciones de brigadistas y la participación de sectores municipales y privados vinculados con la seguridad. Las actividades en el parque se desarrollarán de 14 a 19.

Un torneo con 17 equipos

El Torneo Internacional “Cóndor Negro” reunirá a 17 equipos integrados por personal policial y penitenciario de San Luis, Mendoza, Jujuy, San Juan, Córdoba y Tucumán, además de delegaciones internacionales.

El subalcaide Jonathan Sosa, jefe del Cuerpo Especial de Operaciones Penitenciarias (CEOP), señaló que el certamen busca medir los estándares físicos y operativos de las fuerzas de seguridad y favorecer el intercambio entre sus integrantes.

El cronograma comenzará con un Congreso de Fuerzas Especiales, que abordará cuestiones como tirador activo, combate a cuarto cerrado y operaciones K9.

El cronograma de competencias

El miércoles 4 de noviembre, desde las 14, se realizará en el Parque de las Naciones la prueba de resistencia física “World Murph”. Los participantes deberán correr 1.600 metros con chalecos tácticos de 9 kilos para hombres y 6 kilos para mujeres, además de completar ejercicios de dominadas, flexiones y sentadillas.

El jueves 5 y el viernes 6, las pruebas se trasladarán al campo de tiro del Servicio Penitenciario. Según informó la organización, esas instancias serán a puertas cerradas por razones de seguridad e incluirán tiro de largo alcance con fusil FAL, combate a cuarto cerrado y un simulacro de rescate de rehenes.

El sábado 7 se desarrollarán el duatlón táctico y la “Casa de Fuego”. La competencia será por equipos de cuatro integrantes y combinará un tramo pedestre con un recorrido de 14 kilómetros en bicicleta. En el Parque de las Naciones, el público podrá observar las maniobras en una estructura de seis ambientes construida especialmente para la ocasión, que también será proyectada en pantallas gigantes.

El domingo 8, desde las 8, los 17 equipos participarán de la Marcha Forzada. El recorrido comenzará en el Monumento al Pueblo Puntano y atravesará distintos sectores de la ciudad hasta finalizar en el Parque de las Naciones. Los participantes llevarán mochilas de 10 kilos y armamento reglamentario.

Además, por primera vez en la Argentina se disputará sobre arena el Tactical Combat, una competencia de grappling y jiu-jitsu para fuerzas armadas y de seguridad, con 18 inscriptos.

Participación femenina y cortes de tránsito

Maida Gil, integrante del CEOP y profesora de Educación Física, destacó que esta edición incorporará escuadras integradas exclusivamente por mujeres. Según explicó, San Luis contará con un equipo femenino propio.

Los organizadores anticiparon cortes de tránsito reducidos y momentáneos durante las actividades urbanas. Por ese motivo, solicitaron paciencia a los automovilistas e invitaron a la comunidad a acompañar las competencias y a las delegaciones.