Día del sándwich: por qué se celebra el 3 de noviembre y quién fue John Montagu

El sándwich se celebra cada 3 de noviembre en coincidencia con el nacimiento de John Montagu IV, el conde inglés al que se atribuye el origen de esta preparación.

El sándwich tiene su día mundial cada 3 de noviembre, fecha que coincide con el nacimiento de John Montagu IV, conde de Sándwich. Según la historia más difundida, comenzó a comer carne entre dos rebanadas de pan para no ensuciarse las manos mientras jugaba a las cartas.

La historia del conde de Sándwich

John Montagu nació en 1718 y murió en 1792. Durante su vida ocupó distintos cargos relevantes, entre ellos los de embajador plenipotenciario, primer lord del Almirantazgo, lord Justicia y vicetesorero adjunto de Irlanda.

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Sin embargo, su nombre quedó asociado principalmente con una preparación sencilla: dos rebanadas de pan con carne en el medio. La versión más conocida sostiene que el conde era un jugador empedernido y que podía pasar días y noches frente a la mesa de juego sin apartarse para comer.

De acuerdo con ese relato, su cocinero ideó una solución práctica y le sirvió un filete de buey entre las dos mitades de un panecillo. La propuesta tuvo éxito y comenzó a incorporarse en reuniones de la aristocracia.

De todos modos, no está claro si el sándwich fue inventado por el propio Montagu o por su cocinero. La anécdota también se relaciona con las negociaciones de la Paz de Aquisgrán, que se extendieron durante dos años y en las que el conde habría aprovechado sus momentos de ocio para jugar a las cartas.

El nombre de las islas Sandwich

La fama de John Montagu también quedó vinculada con el viaje de James Cook, quien bautizó como islas Sandwich a un archipiélago del Atlántico en honor al conde, que había financiado los gastos de la expedición.

Con el tiempo, esas islas pasaron a ser conocidas como Hawái. La denominación todavía se mantiene en las islas Sandwich del Sur, nombre utilizado para diferenciarlas de las primeras “islas Sándwich”.

Sándwich o emparedado

La preparación puede incluir jamón, queso, vegetales y otros ingredientes. También existen variedades elaboradas con pan blanco o negro, carnes, fiambres y opciones vegetarianas.

En español, la palabra generó dudas durante años. En 1917, la revista Alrededor del mundo defendía el uso de “emparedado” frente al término inglés. Diez años después, “sándwich” ingresó en el Diccionario de la Real Academia Española.

Actualmente, el sándwich es una comida extendida en distintos países y se caracteriza por la variedad de ingredientes que pueden combinarse entre dos rebanadas de pan.