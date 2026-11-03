Murió un futbolista tras recibir un rodillazo en el pecho durante un partido en España

Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, sufrió un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado en el campo y falleció horas después en un hospital; el arquero Jesús Owono fue expulsado.

Un hombre murió luego de recibir un fuerte impacto en el pecho durante un partido de la Segunda División de España. Se trata del delantero Jesús de Miguel, del CD Tenerife, quien sufrió un paro cardiorrespiratorio tras chocar con la rodilla del arquero del FC Andorra, Jesús Owono.

El episodio ocurrió en el minuto 98 del encuentro disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, que terminó 2-2 y fue suspendido cuando restaban poco más de dos minutos. De Miguel había superado a los últimos defensores y fue a buscar una pelota aérea fuera del área cuando Owono salió de su arco para anticiparlo.

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El arquero no llegó al balón e impactó con su rodilla sobre el pecho del atacante, quien cayó inmediatamente al suelo y quedó inconsciente. El árbitro Pérez Hernández expulsó a Owono, mientras los futbolistas de ambos equipos reclamaban asistencia médica.

Reanimación en el campo y traslado al hospital

El personal sanitario trabajó durante más de cinco minutos y realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar. Según la información difundida, De Miguel recuperó el pulso y la respiración autónoma antes de ser trasladado en camilla a una ambulancia.

El vehículo llevó al futbolista con soporte vital al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, luego de aproximadamente 15 minutos de incertidumbre. El CD Tenerife informó inicialmente que permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos, “estable, dentro de la gravedad”.

Más tarde, el club comunicó que su situación neurológica había empeorado. Finalmente, confirmó su fallecimiento el martes 3 de noviembre de 2026 a las 8, según detalló en un comunicado. De Miguel tenía 30 años.

El debate por la responsabilidad del arquero

La muerte del delantero abrió un debate sobre la responsabilidad de Owono por la acción. En su informe, el árbitro describió que el guardameta fue “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

La expulsión corresponde al ámbito deportivo y no determina por sí sola la existencia de un delito. La posible relevancia penal del golpe dependerá de la reconstrucción de la jugada, la intensidad y las características del movimiento, la posición de los futbolistas y la causa médica del fallecimiento, así como de su eventual relación con el impacto.

El artículo 99 de la Ley 39/2022 del Deporte español establece que los hechos que puedan constituir un ilícito penal, conocidos durante un procedimiento sancionador, sean trasladados a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.

La trayectoria de Jesús de Miguel

Nacido en Madrid el 21 de septiembre de 1996, De Miguel inició su formación en la cantera del Club Deportivo Leganés. Luego pasó por Lugo Fuenlabrada, Internacional de Madrid, CF Fuenlabrada, Unión Adarve y CDA Navalcarnero.

En el Unionistas de Salamanca marcó 12 goles y dio cuatro asistencias en 38 partidos oficiales durante la temporada 2021/22. En enero de 2023 fue incorporado por el CD Castellón, donde alcanzó su mejor rendimiento competitivo y convirtió 16 goles en la campaña 2023/24, en la que el equipo logró el ascenso directo a Segunda División.

En julio de 2025, el CD Tenerife contrató al delantero madrileño. Durante su primera temporada en el club anotó 11 goles y contribuyó al regreso del equipo a la división de plata. En la campaña 2026/27 integraba la rotación del plantel tinerfeño.