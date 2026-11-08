Colapinto terminó 13° en Interlagos bajo una intensa lluvia

El piloto argentino largó en el mismo puesto, cayó hasta el 17° lugar y logró recuperarse para finalizar por delante de su compañero Pierre Gasly. Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil.

Colapinto terminó en el 13° puesto del Gran Premio de Brasil, disputado en el circuito de Interlagos bajo una intensa lluvia. El piloto argentino había largado desde esa misma posición y, tras caer hasta el 17° lugar durante los primeros momentos, logró recuperarse sobre el final de la competencia.

La pista presentó condiciones muy complicadas durante buena parte de la carrera, lo que generó distintos cambios de posiciones. En ese contexto, Colapinto pudo avanzar y concluyó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

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Victoria de Lando Norris

El ganador de la competencia fue Lando Norris, señalado en la fuente como el campeón saliente. El resultado se produjo en una carrera marcada por la lluvia y los vaivenes en el rendimiento de los pilotos.

Colapinto había iniciado la prueba en el 13° lugar, pero perdió varios puestos en los primeros tramos y llegó a ubicarse 17°. Luego consiguió estabilizar su marcha y recuperó posiciones hasta completar el Gran Premio de Brasil en el puesto 13.