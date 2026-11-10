Convocan a profesionales del arte a participar por los premios Daniel Fernández en San Luis

La gala por el Día de la Música será el 22 de noviembre en el Cine Teatro San Luis y tendrá categorías para reconocer trayectorias, legados y nuevas figuras.

Profesionales del arte, intérpretes, compositores, músicos y artistas podrán postularse a los premios Daniel Fernández “Tenor del pueblo”, que se entregarán durante la Gala del Día de la Música en San Luis.

La ceremonia se realizará el domingo 22 de noviembre a las 21 en el Cine Teatro San Luis. La propuesta busca reconocer a personas, grupos, instituciones u organizaciones que hayan realizado aportes significativos a la música y la cultura de la provincia.

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Tres categorías y cuatro géneros musicales

Según explicó Martín Pedernera, subdirector de Producción y Eventos del Ministerio de Turismo y Cultura, las postulaciones estarán organizadas en tres categorías: “Tributo a la memoria”, destinada a honrar legados artísticos; “Revelación”, orientada a reconocer el futuro de la música; y “Trayectoria”, para quienes cuentan con más de 15 años de recorrido.

Las categorías contemplarán los géneros folclore, rock, clásico y tropical. Podrán postularse los propios músicos o un familiar.

Los candidatos deberán presentar fotografías, una breve biografía y un enlace a material discográfico. En caso de no contar con publicaciones en YouTube o Spotify, podrán enviar un archivo MP3 con una canción grabada o una letra.

La convocatoria alcanza a autores sanluiseños y también a artistas de otras provincias que hayan desarrollado una trayectoria musical o artística en San Luis. Los nominados y las cinco personas que integrarán el jurado serán anunciados tres días antes de la gala, de acuerdo con lo informado por Pedernera.

Cómo será la gala

La actividad comenzará a las 20 con una alfombra roja, que se extenderá hasta las 21. Durante ese período, los medios podrán conversar con los artistas y tomar fotografías. Además, los homenajeados compartirán el momento con sus familiares y una guardia de honor de las Bastoneras de Santa Cecilia.

Luego, el espectáculo continuará en la sala principal del Cine Teatro San Luis, donde se realizará la entrega de los premios.

Las entradas tienen un valor de $10.000. Se pueden adquirir online a través de Entrada Libre o de manera presencial en la boletería del Cine Teatro, que atiende de 8 a 20. Las bases y condiciones están disponibles junto con el formulario de postulación.