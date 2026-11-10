Día de la Tradición: por qué se celebra este 10 de noviembre en Argentina

La fecha conmemora el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, y fue establecida oficialmente para homenajear las tradiciones gauchas.

El Día de la Tradición se celebra este 10 de noviembre en la Argentina para conmemorar el nacimiento de José Hernández, autor del Martín Fierro, una de las obras centrales de la literatura gauchesca.

La fecha recuerda el natalicio de Hernández, ocurrido el 10 de noviembre de 1834. La celebración se vinculó originalmente con el reconocimiento de las tradiciones gauchas en la provincia de Buenos Aires.

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Cómo se estableció la fecha

El Día de la Tradición fue establecido oficialmente en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley N.º 4756. La iniciativa tuvo como autores a Edgardo J. Míguenz y Atilio Roncoroni, quienes recogieron el pedido de la Agrupación Bases, vinculada con las ideas del periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone.

Más tarde, la conmemoración alcanzó carácter nacional con la Ley N.º 21.154, sancionada en 1975, que consagró el 10 de noviembre como fecha de celebración en todo el territorio argentino.

Quién fue José Hernández

Hernández nació en los caseríos de Perdriel, en la chacra de su tío Juan Martín de Pueyrredón. Estudió en el Liceo de San Telmo y en 1846 se trasladó con su familia al sur de la provincia de Buenos Aires, donde conoció la vida rural y las costumbres asociadas al gaucho.

Además de escritor, tuvo una activa trayectoria política y periodística. En 1858 emigró a Paraná junto con opositores al gobierno de Alsina y participó en las batallas de Cepeda y Pavón del lado de Urquiza.

También inició su labor periodística en el periódico Nacional Argentino, donde publicó artículos contra el asesinato de Vicente Peñaloza. Esos textos fueron reunidos en 1863 bajo el título Vida del gaucho.

Hernández fue diputado provincial y, en 1880, presidente de la Cámara de Diputados. Desde ese cargo defendió el proyecto de federalización por el cual la ciudad de Buenos Aires pasó a ser la capital del país. En 1881 fue elegido senador provincial y permaneció en esa función hasta 1885. Murió el 21 de octubre de 1886, a los 51 años.

De qué trata el Martín Fierro

El gaucho Martín Fierro es un poema cuyo protagonista narra sus desdichas, que representan las experiencias de numerosos gauchos durante las últimas décadas del siglo XIX.

En sus versos, Martín Fierro se presenta como un payador, muestra sus habilidades musicales y describe su capacidad para enfrentar distintos conflictos. También relata los abusos y las injusticias que padeció, y utiliza el canto como una forma de denuncia.