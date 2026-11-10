Ante cerca de 1000 empresarios, gremialistas, trabajadores y académicos reunidos en la UCA, el papa León XIV advirtió sobre el desempleo y reclamó una sociedad basada en la justicia y el diálogo.

El papa León XIV pidió superar la polarización y construir una Argentina unida durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). La actividad reunió a cerca de 1000 empresarios, gremialistas, trabajadores y referentes del ámbito académico.

En su segundo día en el país, el pontífice comenzó su discurso con una reflexión sobre el significado del trabajo y su relación con la dignidad humana. “De la misma forma que la música nos ayuda a elevar el alma a Dios y a trascender lo cotidiano de nuestra vida, el trabajo nos invita a colaborar en la maravillosa y armónica obra del Señor”, sostuvo.

Publicidad

León XIV también citó al papa san Juan Pablo II, quien había señalado que el ser humano participa, mediante su trabajo, en la obra del Creador y contribuye al desarrollo de los recursos y valores presentes en la creación.

El trabajo y el riesgo de la explotación

“El trabajo, por lo tanto, no es un instrumento de conflicto, sino que contribuye a construir la realidad social mediante la aportación de todos y respetando el orden de la creación”, afirmó el Papa.

En ese marco, advirtió que “allí donde el dominio de unos pocos es la ley, el trabajo se convierte en explotación de todos los componentes del mundo laboral”. También cuestionó que los trabajadores sean valorados únicamente por su eficiencia.

El pontífice vinculó esa problemática con la perspectiva de la ecología integral formulada por el papa Francisco. Según planteó, el desarrollo técnico debe armonizarse con el respeto por los ritmos de la naturaleza y los límites de los distintos ecosistemas.

La advertencia sobre el desempleo

Durante su exposición, León XIV definió al desempleo como “un auténtico drama en la vida de quien lo padece”. Al recordar a su predecesor León XIII, planteó la necesidad de alcanzar un equilibrio entre los principios de la economía, la visión de los empresarios y las necesidades de los trabajadores y sus familias.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social”, expresó.

Para el Papa, esa situación también fragmenta la cohesión social y debilita la acción comunitaria orientada al bien común.

El llamado a una Argentina unida

En otro tramo del discurso, el pontífice reclamó una Argentina “unida que supere la polarización”. La convocatoria fue formulada después de escuchar a cinco representantes del mundo del trabajo que expusieron ante los asistentes.

“Este es el camino para construir la Argentina unida que deseamos para el futuro, una auténtica ‘amistad social’ en los términos de Fratelli tutti, que supere la polarización dialéctica y configure una arquitectura de la paz fundada en la justicia y el diálogo, a nivel nacional y multilateral”, sostuvo.

León XIV también se refirió a los movimientos populares y destacó que sus integrantes no esperan pasivamente la asistencia del Estado, sino que se organizan desde abajo para construir soluciones comunitarias.

En ese sentido, mencionó las tres “T” —tierra, techo y trabajo— como demandas vinculadas con la inclusión social y con las exigencias de la justicia social que había señalado el papa Francisco.

“Solo abriéndonos a la colaboración con quienes nos rodean podremos construir, entre todos, un mundo mejor”, concluyó el pontífice.