Quién era Enrique Shaw, el empresario argentino destacado por el papa León XIV

El papa León XIV resaltó la figura de Enrique Shaw, cuyo proceso de beatificación avanzó tras la aprobación de un milagro atribuido a su intercesión.

Enrique Shaw fue un empresario argentino cuya vida y obra fueron destacadas por el papa León XIV durante un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). Su proceso de beatificación avanzó luego de que la Iglesia reconociera un milagro atribuido a su intercesión.

“En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia”, expresó el Papa durante su discurso ante movimientos sociales, sindicatos y directivos de empresas.

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León XIV también sostuvo que Shaw entendió que “la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas”.

Quién fue Enrique Shaw

Enrique Ernesto Shaw nació el 26 de febrero de 1921 en París, Francia, y a los dos años se radicó en la Argentina junto con sus padres. Estudió en el colegio La Salle y luego inició su carrera en la Armada.

En 1943 se casó con Cecilia Bunge y tuvo nueve hijos. Después de interesarse por la vida obrera debido a su vocación apostólica y social, un sacerdote lo convenció de asumir un rol desde el cual pudiera llevar el Evangelio al ámbito empresarial.

Shaw ingresó a Cristalerías Rigolleau, donde llegó a desempeñarse como director ejecutivo. También fue uno de los fundadores de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), institución desde la que promovió valores vinculados con el catolicismo.

Además, formó parte de la Acción Católica y del Movimiento Familiar Cristiano. En una de sus reflexiones, citada por León XIV, planteó la necesidad de “formar empresarios cristianos” y de “santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión”.

El proceso de beatificación

En 1957 le diagnosticaron cáncer de piel. La enfermedad no le impidió continuar con su misión, pero falleció en 1962, a los 41 años.

La Iglesia inició su proceso de canonización en 1967. En 2001, el entonces arzobispo Jorge Bergoglio abrió la fase diocesana, y el expediente fue enviado posteriormente a Roma. Ya como papa Francisco, Bergoglio lo declaró Venerable Siervo de Dios.

En 2025, el entonces papa León XIV aprobó un decreto que confirmó la existencia de un milagro atribuido al empresario argentino y permitió avanzar hacia una posible beatificación.

El milagro atribuido a su intercesión

El hecho ocurrió en 2015, cuando un niño de cinco años sufrió un traumatismo de cráneo tras recibir una patada de un caballo en la cabeza. La familia, vinculada a la ACDE, rezó por su recuperación mediante la intercesión de Shaw.

Después de varias operaciones y días de internación en grave estado, el niño comenzó a mejorar y tuvo una rápida recuperación, sin daños cognitivos ni secuelas, según el relato difundido sobre el caso.