Murió Oscarcito, el joven de Villa Mercedes que se ganó el cariño de toda una ciudad

A pocos días de cumplir 35 años, falleció el emprendedor que se movilizaba en una moto adaptada y trabajaba como cadete.

Oscarcito, un querido vecino de Villa Mercedes, murió a pocos días de cumplir 35 años. Su historia era conocida por la moto 110 adaptada que le permitía movilizarse con su silla de ruedas y trabajar como cadete por distintos puntos de la ciudad.

Fanático de Boca, emprendedor y amante de los saludos y las selfies, había construido un vínculo especial con muchas personas de Villa Mercedes. Su sonrisa y su manera de relacionarse lo volvieron una figura reconocida y querida por la comunidad.

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Una moto adaptada que le cambió la vida

Años atrás, mientras vendía productos en una estación de servicio, se ganó el afecto de numerosos vecinos. Para un Día del Amigo, un grupo de personas decidió sorprenderlo con una moto 110 cero kilómetro adaptada especialmente para él.

La adaptación fue posible gracias al trabajo solidario de quienes donaron su tiempo, esfuerzo y colaboración. Desde entonces, el vehículo le permitió ganar libertad y autonomía, además de comenzar a trabajar como cadete y recorrer la ciudad.

La noticia de su fallecimiento generó tristeza entre quienes lo conocieron y acompañaron durante esos años. En los mensajes de despedida se destacó su alegría y la capacidad de mantener una actitud positiva frente a las dificultades que atravesó.

“Nunca olvidaremos tu sonrisa encantadora, Oscarcito”, expresaron quienes lo despidieron.