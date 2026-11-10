El papa León XIV llegó a Córdoba para continuar su agenda en Argentina

El pontífice arribó al aeropuerto Ambrosio Taravella y encabezará una misa en FAdeA antes de reunirse con obispos, agentes pastorales y jóvenes.

El papa León XIV llegó este martes a Córdoba, donde desarrolla una jornada central de su visita a la Argentina. El pontífice arribó al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella y tiene previsto encabezar una misa multitudinaria en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

La agenda del Papa en Córdoba

León XIV partió desde el Aeroparque Jorge Newbery a las 7:40, junto con su comitiva, y arribó a la capital cordobesa cerca de las 9. En el aeropuerto fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente de la ciudad, Daniel Passerini, y el arzobispo provincial, cardenal Ángel Sixto Rossi.

Publicidad

También participaron de la recepción estudiantes de escuelas primarias y secundarias de alta montaña y de la capital provincial, además de delegaciones de organizaciones vinculadas con la promoción de los derechos de las personas con discapacidad.

A las 10, el Papa encabezará una Santa Misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y FAdeA. La actividad se realizará bajo un pronóstico que anticipa chaparrones durante la mañana y tormentas aisladas durante la tarde, con mejoras hacia la noche, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Por la tarde, a las 15:15, León XIV mantendrá un encuentro con obispos, clérigos y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Luego, a las 16:55, partirá en avión rumbo a Buenos Aires y está previsto que arribe a Aeroparque a las 18:10.

Encuentro con jóvenes en Palermo

La jornada concluirá a las 20:15 con un encuentro y una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El festival previo comenzará a las 16.

La visita a Córdoba forma parte de la tercera jornada de actividades del Papa en el país y concentra celebraciones religiosas, reuniones institucionales y encuentros con distintos sectores de la comunidad.