Los argentinos viven pendientes de WhatsApp: ¿estamos más comunicados o simplemente más conectados?

Un informe internacional revela que los usuarios argentinos abren la aplicación unas 37 veces por día. La mensajería instantánea transformó las relaciones personales, el trabajo y la circulación de noticias. El fenómeno también plantea nuevos desafíos para las comunidades del interior del país.

La comunicación atraviesa una transformación silenciosa. Lo que hace algunos años se resolvía mediante una llamada telefónica, una conversación personal o una visita, hoy suele concentrarse en una pantalla. WhatsApp se convirtió en una herramienta central de la vida cotidiana de millones de argentinos, hasta el punto de modificar la manera en que las personas se relacionan, trabajan, compran y se informan.

Publicidad

Los datos más recientes muestran la dimensión del fenómeno. Según el informe internacional Digital 2027 Global Overview Report, elaborado por DataReportal con información de distintas consultoras especializadas, los usuarios activos de WhatsApp en Argentina ingresan a la aplicación un promedio de 37 veces por día, frente a las 20,7 aperturas registradas a escala mundial.

La diferencia es cercana al 79% y ubica a la Argentina entre los países con mayor frecuencia de utilización de este servicio de mensajería.

Pero detrás de las estadísticas aparece una pregunta mucho más profunda: ¿la tecnología está mejorando nuestra comunicación o simplemente multiplicando la cantidad de mensajes que intercambiamos?

Una aplicación que ocupa buena parte del día

El relevamiento internacional, basado en datos recopilados durante 2026, indica que el 93,5% de los usuarios argentinos de Internet mayores de 16 años declaró haber utilizado WhatsApp al menos una vez durante el último mes.

Otro indicador resulta igualmente significativo: los usuarios activos pasan un promedio estimado de una hora y 38 minutos diarios utilizando la aplicación desde dispositivos móviles.

Las cifras corresponden a diferentes metodologías de medición. La primera refleja el uso declarado por los encuestados, mientras que el tiempo de utilización y las aperturas surgen de estimaciones de actividad digital.

Esto no significa que todos los argentinos permanezcan conectados durante ese tiempo, sino que la aplicación ocupa un lugar relevante entre quienes la utilizan activamente.

Una conversación familiar, un mensaje laboral, una consulta comercial, un audio de un amigo o una noticia compartida pueden explicar buena parte de esa actividad.

WhatsApp dejó de ser solamente una herramienta para enviar mensajes. Se transformó en una infraestructura cotidiana de comunicación.

Del llamado telefónico al mensaje de voz

Uno de los cambios más visibles es la manera en que las personas establecen contacto.

Las llamadas telefónicas tradicionales conviven ahora con mensajes escritos, audios, fotografías, videollamadas y conversaciones grupales.

El mensaje de voz permite transmitir información sin necesidad de escribir, mientras que la mensajería instantánea ofrece la posibilidad de responder cuando resulte conveniente.

Estas herramientas aportan ventajas evidentes. Facilitan la comunicación entre familiares que viven lejos, permiten resolver consultas rápidamente y acercan a personas que, por cuestiones geográficas o laborales, difícilmente podrían mantener contacto permanente.

Sin embargo, también pueden generar nuevas tensiones.

La posibilidad de comunicarse en cualquier momento no implica necesariamente que la otra persona esté disponible para responder.

Estar conectado no debería convertirse en una obligación de estar disponible permanentemente.

El doble tilde azul, la indicación de última conexión y las notificaciones pueden alimentar expectativas de respuesta inmediata que no siempre coinciden con los tiempos personales.

La paradoja de hablar más y conversar menos

La expansión de la mensajería plantea una cuestión que merece atención: la diferencia entre intercambiar información y construir una conversación.

Un mensaje puede resolver una necesidad concreta, pero no siempre reemplaza los matices de un encuentro presencial.

Los gestos, las miradas, los silencios y el tono de voz forman parte de la comunicación humana. En los mensajes escritos, algunos de esos elementos desaparecen o deben interpretarse mediante palabras y símbolos.

Esto puede provocar malentendidos, especialmente cuando una expresión breve es interpretada de manera diferente por quien la recibe.

No obstante, sería incorrecto responsabilizar a WhatsApp por un supuesto deterioro general de las relaciones humanas. La herramienta también permite sostener vínculos, acompañar situaciones difíciles y mantener el contacto entre generaciones.

El desafío no consiste en abandonar la tecnología, sino en encontrar un equilibrio entre la comunicación digital y la interacción personal.

El fenómeno en ciudades como Villa Mercedes

En las ciudades del interior argentino, la mensajería instantánea adquiere características particulares.

En comunidades como Villa Mercedes, donde la cercanía entre vecinos, instituciones, comercios y organizaciones forma parte de la dinámica social, WhatsApp puede funcionar como una extensión de las relaciones cotidianas.

Los grupos de padres de establecimientos educativos, los contactos entre comerciantes y clientes, las organizaciones deportivas, los clubes barriales y las instituciones utilizan herramientas de mensajería para coordinar actividades y distribuir información.

También se convirtió en un canal habitual de atención comercial.

Pequeños emprendimientos pueden recibir pedidos, enviar presupuestos, mostrar productos o coordinar entregas sin necesidad de contar con una estructura tecnológica compleja.

Para determinados sectores, esta modalidad representa una oportunidad de crecimiento y una forma de reducir barreras de acceso al comercio digital.

Pero también aparecen dificultades: mensajes fuera del horario laboral, consultas reiteradas y la mezcla permanente entre comunicaciones personales y profesionales.

La tecnología facilita el contacto, aunque no elimina la necesidad de establecer límites.

Es importante aclarar que no se dispone de una medición específica que permita determinar cuántas veces utilizan WhatsApp los habitantes de Villa Mercedes. Los datos internacionales describen tendencias nacionales que sirven como punto de partida para analizar la realidad local.

WhatsApp y el nuevo recorrido de las noticias

La transformación también alcanza al periodismo.

Durante décadas, las personas se informaron principalmente mediante diarios, radio y televisión. Posteriormente, los portales digitales y las redes sociales modificaron esa relación.

Hoy, una noticia puede llegar al teléfono a través de un mensaje compartido por un familiar, un grupo de amigos o una comunidad digital.

El Digital News Report 2026 del Instituto Reuters para el Estudio del Periodismo, de la Universidad de Oxford, revela que el consumo informativo continúa desplazándose hacia las plataformas digitales.

En Argentina, casi ocho de cada diez encuestados recurren semanalmente a fuentes informativas online.

El informe también advierte sobre un problema importante: solamente el 26% de los participantes argentinos manifestó confiar en las noticias en general, el nivel más bajo registrado en el país durante la última década.

Este escenario representa un desafío para los medios de comunicación.

Cuando una información circula por WhatsApp, muchas veces llega separada de su contexto original. Una captura de pantalla, un audio reenviado o una fotografía pueden difundirse sin identificar correctamente la fuente ni comprobar cuándo ocurrió el hecho.

La rapidez de circulación no garantiza la veracidad.

Por esa razón, el trabajo periodístico profesional conserva una función esencial: verificar datos, consultar fuentes y ofrecer contexto antes de publicar.

Cuando un mensaje se convierte en noticia falsa

WhatsApp permite compartir información en cuestión de segundos. Esa facilidad constituye una ventaja para comunicar situaciones urgentes, pero también puede favorecer la circulación de contenidos falsos o engañosos.

Una supuesta advertencia policial, una promoción inexistente, un comunicado atribuido a una institución o una imagen antigua presentada como actual pueden generar confusión.

La confianza personal constituye un factor importante.

Cuando un mensaje llega desde un familiar o un amigo, es posible que el receptor le otorgue credibilidad por conocer a quien lo envió, aunque esa persona tampoco haya comprobado su contenido.

Este mecanismo convierte a los grupos privados en espacios donde la información puede adquirir legitimidad social sin haber atravesado un proceso de verificación.

La recomendación es sencilla: antes de reenviar una noticia, comprobar su origen, su fecha y si fue confirmada por fuentes confiables.

También conviene desconfiar de los mensajes que solicitan dinero, contraseñas, códigos de verificación o acciones inmediatas bajo amenazas.

La privacidad, otro desafío de la comunicación digital

La enorme cantidad de información que circula por las aplicaciones de mensajería también obliga a prestar atención a la privacidad.

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes y las llamadas personales. Esto significa que, durante su transmisión, su contenido no puede ser leído por terceros ajenos a la conversación, incluida la propia plataforma.

Sin embargo, esta protección no elimina todos los riesgos.

Una persona puede reenviar mensajes, realizar capturas de pantalla o compartir información privada recibida en una conversación.

Además, las comunicaciones con empresas y determinadas funciones integradas pueden presentar condiciones diferentes.

Por eso, la seguridad digital no depende únicamente de la tecnología: también requiere hábitos responsables y conocimiento de las herramientas utilizadas.

La inteligencia artificial empieza a cambiar las reglas

La incorporación de asistentes de inteligencia artificial a las plataformas de comunicación abre una nueva etapa.

Estas tecnologías permiten formular consultas, generar textos, resumir información y obtener respuestas dentro de entornos digitales que millones de personas utilizan diariamente.

El fenómeno coincide con otro cambio detectado por el Instituto Reuters: en Argentina, aproximadamente el 9% de los encuestados ya utiliza chatbots de inteligencia artificial como fuente de noticias.

Esto introduce nuevas posibilidades, pero también interrogantes sobre la confiabilidad de las respuestas automatizadas.

Los sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores, presentar información desactualizada o generar afirmaciones incorrectas con apariencia convincente.

En consecuencia, la verificación humana sigue siendo indispensable, especialmente cuando se trata de información de interés público.

¿Estamos realmente más comunicados?

Los datos permiten afirmar que los argentinos utilizan WhatsApp de manera intensiva. Lo que no permiten determinar, por sí solos, es si esa frecuencia mejora o perjudica la calidad de los vínculos humanos.

La cantidad de mensajes enviados no equivale necesariamente a una comunicación más profunda.

Tampoco sería correcto suponer que el contacto digital es menos valioso que el presencial. Para muchas personas, especialmente aquellas separadas por grandes distancias, una videollamada o un mensaje puede representar una forma fundamental de compañía.

La cuestión central parece estar en el uso que hacemos de estas herramientas.

La tecnología puede acercar distancias, pero no reemplaza automáticamente la escucha, la comprensión y la atención que requiere toda relación humana.

En una sociedad donde una notificación puede interrumpir una conversación y una noticia puede difundirse antes de ser verificada, recuperar el valor de comunicarse con responsabilidad representa un desafío colectivo.

Quizás la pregunta más importante ya no sea cuántas veces abrimos WhatsApp durante el día, sino cuánto tiempo dedicamos verdaderamente a escuchar a quienes tenemos cerca.

Porque recibir más mensajes no siempre significa tener mejores conversaciones.