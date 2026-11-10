La Selección argentina tiene definido su cronograma para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica

La Selección argentina comenzará a recibir a los 28 convocados este lunes y se entrenará en Ezeiza antes de enfrentar a Uruguay en La Bombonera y a Costa Rica en Córdoba.

La Selección argentina comenzará este lunes el cronograma de actividades previsto para la última fecha FIFA del año, con la llegada de los 28 jugadores convocados por Lionel Scaloni para los amistosos ante Uruguay y Costa Rica.

El primer partido será el viernes 13 de noviembre, desde las 20, ante Uruguay en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera. El segundo encuentro se disputará el martes 17 frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, aunque el horario todavía no fue confirmado.

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El cronograma de entrenamientos

Los futbolistas comenzarán a arribar al país este lunes 9 de noviembre, sin actividades programadas. El primer entrenamiento se realizará el martes 10, desde las 10, en el predio de Ezeiza Lionel Andrés Messi y será a puertas cerradas.

El miércoles 11, el plantel volverá a trabajar a las 17. Los primeros 15 minutos estarán abiertos para los periodistas acreditados. El jueves 12, a la misma hora, se llevará a cabo el último entrenamiento previo al partido contra Uruguay, también cerrado para la prensa.

Ese mismo jueves, Scaloni ofrecerá la conferencia de prensa habitual antes del encuentro, aunque todavía no se informó el horario.

Los últimos amistosos del año

Los partidos ante Uruguay y Costa Rica serán los últimos compromisos de la Selección argentina en el año, según el cronograma difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El equipo llega después de un año en el que alcanzó una nueva final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026, según informó la AFA, y perdió 1-0 ante España con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra.

Además, el plantel atraviesa una etapa de recambio tras la despedida de Lionel Messi, quien dejó la Selección después de 21 años, junto con otros referentes. En ese proceso, Scaloni comenzó a darles más espacio a nuevos futbolistas.

Uno de los nombres destacados es Nicolás Paz, referente de juego del Como 1907, quien marcó tres goles en los últimos tres amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

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