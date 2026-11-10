Villa Mercedes y San Luis: grupos de fieles viajaron a Córdoba para recibir al papa León XIV

Un contingente de 120 personas salió desde Villa Mercedes y otros 445 sanluiseños partieron desde la capital provincial rumbo a la misa que el Pontífice celebrará en FAdeA.

Villa Mercedes y la ciudad de San Luis fueron los puntos de partida de grupos de fieles que viajaron a Córdoba para participar de la vigilia y la misa que el papa León XIV celebrará este martes en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Desde Villa Mercedes, unas 120 personas partieron este lunes en dos colectivos de la empresa Sol Bus. El contingente está integrado por docentes, estudiantes, familiares y miembros del Instituto Nuestra Señora del Carmen, además de integrantes de la parroquia Santa Rita.

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La llegada a Córdoba estaba prevista cerca de la medianoche. Los viajeros pasarán la noche en el predio de FAdeA, donde se desarrollarán actividades de oración, música y participación de artistas antes de la misa, programada para las 10 del martes.

Franco Rodríguez, docente del Instituto Nuestra Señora del Carmen, explicó que la visita del Papa despertó entusiasmo en la comunidad educativa. “Somos un colegio confesional, un colegio que depende del obispado, entonces nuestra unión con la Iglesia es muy fuerte y es lo que queremos inculcar a nuestros alumnos también”, señaló.

La preparación incluyó actividades en las aulas. Según relató Yamila Mansur, regente del nivel secundario, los estudiantes trabajaron en Catequesis sobre el escudo del Vaticano, la vida de León XIV y las canciones previstas para recibirlo.

Entre los pasajeros de Villa Mercedes también viajó Emma Leal de Saber, de 90 años, acompañada por sus dos hijas, dos nietas y su yerno. Para pasar la noche, el grupo llevó bolsas de dormir, aislantes y reposeras.

Más sanluiseños rumbo a Córdoba

Durante la noche del lunes, otros 445 sanluiseños partieron desde la Estación de Interconexión Regional de Ómnibus (Ediro), en la ciudad de San Luis. El grupo viajó en seis colectivos: uno de Lourdes Tour y cinco de Daimar Tour.

Entre los pasajeros había vecinos de San Luis, La Punta y Villa Mercedes. La salida fue organizada con semanas de anticipación y los viajeros expresaron su intención de recibir la bendición del Pontífice, agradecer y pedir por la salud, la familia, el trabajo y la situación del país.

A ese contingente se sumó otro grupo de 335 feligreses que había partido durante las primeras horas del lunes, según informó Daiana Jofre, gerenta de Daimar Tour.

Una convocatoria multitudinaria en FAdeA

La celebración se realizará en el predio industrial de FAdeA, que cuenta con 107 hectáreas habilitadas para la misa. Las puertas permanecerán abiertas hasta las 9 del martes.

De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Córdoba, se espera una concurrencia cercana a las 800 mil personas. El predio fue dividido en 58 parcelas de 100 por 100 metros, con capacidad para entre 12 mil y 14 mil personas cada una. Los sectores dispondrán de pantallas para seguir la ceremonia.

El lugar tiene además un antecedente religioso relevante: en ese mismo predio, el papa Juan Pablo II celebró una misa durante su visita a Córdoba en 1987.

Una vez finalizadas la celebración y la desconcentración, los grupos sanluiseños emprenderán el regreso a sus ciudades de origen.