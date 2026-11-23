El operativo brindará asesoramiento a comerciantes y permitirá completar la adhesión a la plataforma digital. En Villa Mercedes, el puesto funcionará en La Ribera.

Los comerciantes de Villa Mercedes podrán acercarse este martes a uno de los tráileres de Sanluiseña para recibir asesoramiento, completar la inscripción y validar la documentación necesaria para incorporarse a la plataforma digital.

El puesto estará ubicado en La Ribera, frente al supermercado, y funcionará de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

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Los puntos de atención en la provincia

Además de Villa Mercedes, los tráileres recorrerán distintos lugares de San Luis durante este martes 24. En la ciudad de San Luis se instalarán en el CAV de la Tercera Rotonda, en Ruta Provincial N° 3 y Tercera Rotonda, y en la Zona de Actividad Comercial (ZAC), ubicada sobre Ruta 3, kilómetro 1. Allí atenderán de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00.

En Buena Esperanza, el puesto estará en la plaza central, con atención de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. En Beazley, también se ubicará en la plaza central, de 9:00 a 13:00.

En Zanjitas, la atención será de 16:00 a 20:00 en la plaza central. También podrán acercarse comerciantes de Cazador y Alto Pelado.

Qué es Sanluiseña

Sanluiseña es una aplicación de compras desarrollada por el Gobierno provincial para promover el consumo en comercios locales y fortalecer los negocios de cercanía.

Según informó el Gobierno de San Luis, los beneficiarios de Mi Primer Emprendimiento recibirán una beca de $250.000 que podrán utilizar para adquirir productos y servicios en establecimientos adheridos.

Los comerciantes pueden iniciar la inscripción de manera online, aunque el alta definitiva requiere una validación presencial en los tráileres. En esos puntos se verifica la documentación y se brinda asistencia para completar el trámite.