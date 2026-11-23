La reforma política podría tratarse el jueves 26. La modificación pendiente involucra la designación de representantes argentinos en el Parlamento del Mercosur y el oficialismo calcula entre 38 y 40 votos.

La suspensión de las PASO para 2027 llegará al Senado con una modificación pendiente y una disputa abierta por los votos necesarios para aprobar la reforma política. El proyecto podría tratarse el jueves 26, durante una sesión que todavía debe ser confirmada.

El cambio obligatorio se vincula con el Capítulo V de la Ley 27.120, referido a la elección de parlamentarios del Mercosur. El reemplazo del artículo 18 establece que el Congreso cubrirá las 19 vacantes reservadas para representantes de la ciudadanía argentina: 12 corresponderán a diputados nacionales y siete a senadores nacionales.

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La designación, según el texto citado en el dictamen, deberá respetar la proporción de los sectores políticos representados en ambas cámaras.

El punto que generó observaciones aparece en el artículo 18 bis. La propuesta indica que los poderes legislativos provinciales cubrirán las 24 vacantes correspondientes a representantes por distrito regional con legisladores de sus propios cuerpos.

Desde algunas oficinas del Senado advirtieron que esos representantes no podrían ser legisladores provinciales. “No creo que haya problemas, pero así no puede salir”, señalaron desde el oficialismo, de acuerdo con la información publicada por Infobae.

La disputa por los votos en el Senado

La iniciativa necesita mayoría absoluta. Antes del dictamen de mayoría, las estimaciones más optimistas ubicaban el respaldo en torno de 36 adhesiones, por debajo de las 37 necesarias. Ahora, La Libertad Avanza asegura contar con 38 votos y aspira a llegar a 40 para evitar dificultades en una votación particular del proyecto.

El oficialismo busca reunir a sus 21 senadores, sumar a los 10 integrantes de la UCR —dos o tres todavía no estarían definidos—, a los tres representantes del PRO y a legisladores de bloques provinciales.

En la búsqueda de apoyos aparecen como claves los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano; los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut; y la neuquina Julieta Corroza.

La posición de Corroza es seguida especialmente por su vínculo político con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien mantiene una relación variable con el oficialismo nacional. La situación de ese distrito también es observada por la Casa Rosada de cara a las elecciones locales.

El interés de los gobernadores

Según el análisis difundido por Infobae, los gobernadores están concentrados principalmente en sus elecciones provinciales y buscan que la administración nacional tenga una intervención menor en la competencia local, especialmente mediante la presentación de candidatos de La Libertad Avanza.

En paralelo, sectores del peronismo, el massismo y el cristinismo intentan convencer a senadores dialoguistas de rechazar la suspensión de las PASO. La nota también señala que algunos dirigentes transmitieron en conversaciones informales una posición diferente de la que podrían expresar en el recinto.

El debate se inscribe en una agenda legislativa que también incluye el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Ambos temas podrían continuar su tratamiento durante las sesiones extraordinarias previstas para diciembre.