El INDEC publicará el EMAE de septiembre, mientras las estimaciones privadas anticipan un retroceso trimestral y la metalurgia acumula una baja del 5% en el año.

La actividad económica argentina podría ingresar en una recesión técnica con la publicación del EMAE de septiembre, prevista para este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En paralelo, la industria metalúrgica registró nuevas señales de contracción.

Las estimaciones privadas anticipan una caída del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre. Si se confirma un nuevo resultado trimestral negativo, luego del retroceso del 0,6% registrado en el segundo trimestre frente al primero, la economía quedaría formalmente en recesión técnica.

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Las consultoras prevén que una eventual mejora mensual en septiembre no alcanzaría para revertir el desempeño del trimestre. Equilibra estimó un repunte del 0,5% mensual, aunque proyectó una baja del 2,6% trimestral. Orlando J. Ferreres & Asociados, en tanto, calculó un avance mensual del 0,1% y una retracción trimestral del 1,2%.

Los datos previos y las proyecciones

En agosto, la actividad se contrajo un 1,7% interanual y acumuló una suba del 1,2% durante los primeros ocho meses del año, según las cifras oficiales citadas en el informe.

La evolución sectorial muestra que el crecimiento de algunas actividades primarias no logra compensar el freno en la industria, el comercio y el empleo. Las ramas con mayor intensidad laboral exhiben retrocesos sostenidos, mientras un grupo reducido de sectores concentra la expansión.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central también reflejó un ajuste en las previsiones. La estimación de crecimiento para 2026 pasó del 3,2% proyectado en enero al 0,7% en octubre, una reducción de 2,5 puntos porcentuales y un nivel inferior al 5% contemplado en el Presupuesto oficial.

Desde el Gobierno atribuyeron la desaceleración del segundo trimestre a un contexto internacional menos favorable y a la normalización de la producción agrícola después de cosechas récord. El desafío planteado de cara al calendario electoral es que una eventual recuperación alcance al empleo, el consumo y la inversión.

La industria metalúrgica también muestra retrocesos

El panorama industrial se reflejó en un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). La actividad metalúrgica mejoró 0,8% frente a septiembre, pero cayó 2,1% interanual en octubre y acumuló una contracción del 5% en el año.

El uso de la capacidad instalada se ubicó en 41,8%, con una baja de 2,5 puntos porcentuales respecto de octubre de 2025. Según el reporte, fue el nivel más bajo para un mes de octubre desde el inicio de la serie, en 2016.

El retroceso fue encabezado por los bienes de capital, con una caída del 9,2% y 18 meses consecutivos de contracción. También bajaron la maquinaria agrícola y el equipamiento médico, ambos 4,5%; las carrocerías y remolques, 2,4%; las autopartes, 2,3%; y otros productos de metal, 1,4%.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, afirmó que “la falta de pedidos y contratos continúa siendo un desafío para buena parte de la actividad metalúrgica, particularmente entre los fabricantes de maquinaria y equipos”.

El empleo metalúrgico cayó 1,1% interanual, mientras que prácticamente no mostró variaciones en la comparación mensual. Para el próximo trimestre, el 46% de las empresas espera mantener su producción y el 28,7% proyecta una nueva baja.

Las mayores caídas interanuales entre las principales provincias metalúrgicas se registraron en Santa Fe, con 5,6%; Entre Ríos, con 3,7%; Buenos Aires, con 1,7%; Córdoba, con 1%; y Mendoza, con 0,4%.

Del Re sostuvo que es necesario impulsar la integración industrial para que el crecimiento de algunas actividades alcance a más sectores, fortalezca las cadenas de valor y contribuya a recuperar los niveles de producción y empleo.