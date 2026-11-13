Datos: El empleo formal cayó en agosto y se perdieron 7.573 puestos privados

La baja mensual fue del 0,1% y llevó el total de asalariados registrados del sector privado a 6.098.200 personas en todo el país.

El empleo registrado en el sector privado cayó 0,1% en agosto y provocó la pérdida de 7.573 puestos formales en todo el país respecto del mes anterior, según un informe elaborado por la consultora Politikón Chaco.

Con esta nueva retracción, el total de asalariados formales del sector privado se ubicó en 6.098.200 personas. En comparación con noviembre de 2023, el sistema acumula una pérdida de 274.339 puestos de trabajo.

Publicidad

Industria, comercio y transporte concentraron las bajas

Las principales ramas de producción y servicios mostraron un desempeño negativo durante agosto. Las mayores pérdidas absolutas y relativas se registraron en Transporte, con una caída de 0,3% y 1.372 empleos menos; Comercio, también con una baja de 0,3% y 3.486 puestos perdidos; y la Industria Manufacturera, que retrocedió 0,3% y redujo su dotación en 3.346 trabajadores.

El informe señaló que el trabajo privado formal “exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos 53 meses”. Además, precisó que los sectores que registraron mejoras incorporaron 2.394 empleos, mientras que aquellos con bajas perdieron 9.975 puestos.

Solo cinco actividades tuvieron incrementos: Pesca, con una suba de 2,4%; Minería, 0,5%; Otros Servicios y Salud, ambas con 0,2%; y Construcción, con 0,1%.

La situación del empleo por provincias

El mapa geográfico también presentó un resultado mayoritariamente negativo: 14 jurisdicciones registraron bajas mensuales. Las caídas porcentuales más pronunciadas fueron las de La Rioja, con 2,2%; Catamarca, con 0,9%; y Tierra del Fuego, con 0,8%.

En valores absolutos, Buenos Aires concentró la mayor pérdida, con 4.223 puestos menos en un solo mes. En sentido contrario, ocho provincias mostraron alzas, encabezadas por Neuquén, con un aumento de 0,6% y 862 nuevos empleos, y Tucumán, con una suba de 0,4% y 649 puestos incorporados.

La comparación interanual

El reporte también indicó que el empleo privado formal cayó 2,1% frente a agosto de 2025, lo que representa la destrucción de 132.008 puestos en doce meses.

En esa comparación, Neuquén fue la provincia que más empleo creó, con 9.057 puestos adicionales, mientras que Buenos Aires registró la mayor pérdida, con 60.579 empleos menos.