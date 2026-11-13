Lionel Messi volverá a jugar en Argentina: Inter Miami enfrentará a River en el Monumental

El amistoso se disputará el martes 19 de enero de 2027, en el marco de la pretemporada del equipo estadounidense. El evento llevará el lema “Un encuentro Monumental”.

Messi volverá a jugar en Argentina con el Inter Miami, que enfrentará a River Plate en un amistoso previsto para el martes 19 de enero de 2027 en el Estadio Monumental. El partido se disputará durante la pretemporada del equipo estadounidense y será organizado por COC Global.

El encuentro llevará el lema “Un encuentro Monumental” y marcará la primera presentación del Inter Miami en Argentina. El club ya se midió con un equipo argentino en 2024, cuando recibió a Newell’s en Fort Lauderdale.

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La organización anticipó que el partido podría reunir a otras figuras del plantel de las Garzas, entre ellas Luis Suárez, Casemiro, Sergio Reguilón y Rodrigo De Paul. También se espera la presencia de futbolistas destacados de River, aunque la conformación definitiva de los equipos no fue confirmada.

“El partido reunirá a dos clubes que, desde trayectorias diferentes, se han convertido en referentes mundiales del fútbol y han experimentado una extraordinaria expansión deportiva, institucional y comercial durante los últimos años”, expresaron desde la empresa organizadora.

Los detalles sobre la venta de entradas y las actividades vinculadas al amistoso serán anunciados próximamente a través de los canales oficiales de ambos clubes.

El regreso de Messi al Monumental

Para Messi, el partido representará un regreso especial al país y a ese estadio. Según la información difundida, su última presentación en el Monumental con la camiseta de la selección argentina fue el 6 de octubre, en un amistoso ante Benín.

El Inter Miami cuenta con varios futbolistas argentinos, entre ellos Rocco Ríos Novo, Gonzalo Luján, Facundo Mura, David Ayala, Tadeo Allende, Mateo Silvetti y Germán Berterame, nacionalizado mexicano. También integran el plantel Matías Galarza Fonda, exjugador de River, y el juvenil Santiago Morales.

Desde la llegada de Messi a mediados de 2023, el Inter Miami visitó Colombia, Perú, Ecuador, Puerto Rico, Honduras, El Salvador, Panamá, Arabia Saudita, Hong Kong y Japón en diferentes giras y amistosos.

La actualidad de River y del Inter Miami

River debe enfrentar a Lanús el domingo 22 de noviembre, por los octavos de final del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Ponzio necesita ganar el certamen para clasificar a la Copa Libertadores 2027, mientras que ya tiene asegurado un lugar en la Copa Sudamericana del próximo año.

El Inter Miami, dirigido por el argentino Cristian “Kily” González, terminó segundo en la Conferencia Este de la MLS con 60 puntos. Su próximo compromiso será ante Columbus Crew, por la primera ronda de los playoffs.

Messi llegó al club de Miami en 2023, después de sus etapas en Barcelona y París Saint-Germain. Durante su ciclo, el equipo obtuvo la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024, la MLS 2025 y la Campeones Cup 2026.